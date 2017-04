Coalitiepartij Kroatië stapt uit kabinet

De Kroatische centrumrechtse Most-partij, die samen met de conservatieve HDZ-partij in de coalitie zit, stapt uit het kabinet. Dat heeft parlementsvoorzitter en Most-leider Bozo Petrov vrijdag bekendgemaakt volgens Reuters.

Most heeft vier ministers in het kabinet. Drie van hen werden op verzoek van premier Andrej Plenkovic donderdag uit hun functie ontheven, omdat zij de minister van Financiën Zdravko Maric (Onafhankelijk) niet steunden in zijn aanpak van de schuldencrisis bij grote Kroatische bedrijven. Plenkovic vindt dat de ministers het vertrouwen in Maric onherstelbaar hebben geschaad. Volgens Petrov is het noodzakelijk dat de Most-partij zich terugtrekt uit de coalitie om een politieke crisis af te wenden:

“Onze vier ministers zullen later vandaag opstappen. Op deze manier laten we zien dat ons primaire doel niet het behouden van ministersposten is, maar het tegenhouden van een constitutionele crisis.”

Om de regering niet te laten klappen moet de premier nu op zoek naar een nieuwe meerderheid. Mocht dit niet lukken zullen vervroegde verkiezingen worden uitgeschreven. Most heeft 13 zetels in het Kroatische parlement, HDZ heeft er 59.

Een eerdere coalitie tussen Most en HDZ klapte vorig jaar na zes maanden. Hierdoor werden in september verkiezingen gehouden. Als de regering opnieuw vroegtijdig valt zal dit het uitblijven van economische hervormingen tot gevolg hebben. Sinds de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie in 2013 stagneerde de economie. Het land behoort tot de zwakste economieën van de EU.