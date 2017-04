Brand verwoest broedplaats creatievelingen: alles is weg

De dikke, zwarte rookwolken die van de brand in het Westelijk Havengebied afkwamen vorig weekend waren van veraf te zien. De brandweer rukte massaal uit en een NL-alert riep Amsterdammers op hun deuren en ramen te sluiten en hun ventilatie uit te zetten. Even hing er een sfeer van lichte paniek in de stad. Maar al snel ging het leven voor de meeste mensen weer verder. Rook weg; zorgen weg.

Voor Remy Jansse, mede-eigenaar van decorbedrijf FixSit, geldt dat niet. Jansse is een van de ondernemers die door de brand alles kwijtraakte – zijn machines, handgemaakte decorstukken en bouwwerken, een heftruck, maar ook persoonlijke spullen zoals zijn ski’s en de erfenis van zijn pas overleden vader. FixSit maakt en onderhoudt de decors van grote festivals – Lowlands, Pinkpop, DGTL – dus ook die stonden bij hen opgeslagen. Iedereen die wel eens naar een festival is geweest, heeft in een tent gestaan die bij FixSit opgeslagen stond. „Een vreselijke timing, want het festivalseizoen is net begonnen.”

Een vreselijke timing, want het festivalseizoen is net begonnen

Jansse was hoofdhuurder en beheerder van een van de vijf loodsen in het bedrijfsverzamelgebouw dat in de fik vloog. In het hele complex zaten meerdere bedrijven; onder meer een handelaar in hoeden en sjaals, een geluidsverhuurbedrijf en een audio-apparatuurleverancier. In de loods van Jansse zaten samen tien creatieve bedrijfjes, allemaal werkzaam in de evenementenbranche. Ze hielpen elkaar waar nodig. Toen een van hen zaterdag een bus aan het inladen was voor een klus, zag hij plots rook. Hij ging op zoek naar het vuurtje maar zag al snel dat de loods van de buurman helemaal in de fik stond. „Hij had niet eens meer de tijd om zijn bus naar buiten te rijden.” De brandweer weet niet waardoor de brand is ontstaan. Ze doen ook geen onderzoek, omdat „de verwoestende brand alle sporen heeft gewist.”

Zeven jaar verzamelen

Een verzekering hadden de tien bedrijfjes niet. Een ondernemer kan alleen een afsluitbare ruimte verzekeren en die hadden ze niet, want ze deelden de loods. Jansse: „We hebben bovendien zeven jaar lang materiaal verzameld en daar de bouwwerken van gemaakt. Dat krijg je niet terug met geld.” Daarnaast zou volgens hem een eventuele vergoeding van de verzekering te laat komen omdat ze het nu nodig hebben: „Onze klanten hebben decors nodig: we moeten meteen aan de slag en alles opnieuw bouwen.” Alleen wat spullen die in een zeecontainer in de buitenopslag stonden zijn nog heel.

Videomaker en lichtontwerper Jurjen Alkema zat met zijn bedrijf Blauwe Uur ook in de creatieve loods. Alkema en zijn partners verzorgen videoprojecties, zowel de inhoud als de technische uitvoering, op diverse locaties – van Oerol tot het Binnenhof. Ze hebben volgens eigen zeggen „iets meer mazzel” dan de rest omdat ze tijdens de brand net twee grote projecten hadden lopen. Daardoor zijn hun grootste projectoren en computers gespaard gebleven en kunnen de meeste projecten op hun agenda doorgaan. „Maar we beginnen ons nu pas te realiseren hoeveel we missen. Gisteren waren we bij een klant. Hij vroeg: hebben jullie een rolmaat bij je? Zelfs dat soort dingetjes zijn weg. Maar een beeldend kunstenaar die ook bij ons in de loods zat, is gewoon zijn hele oeuvre kwijt. Hij tekende al sinds zijn twaalfde. En een lasersnijbedrijf is al zijn machines verloren.”

De vriendin van Jansse is inmiddels de crowdfunding ‘Fix FixSit’ gestart. En ook andere mensen uit de evenementenbranche willen helpen: op 13 mei organiseert nachtclub WesterUnie in samenwerking met onder meer festival DGTL een benefietavond. Alle opbrengsten van de kaartverkoop gaan naar de tien creatieve ondernemers. Al brengt dat hun jarenlange inspanning niet terug.