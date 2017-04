Arkansas executeert vierde gevangene in acht dagen

De Amerikaanse staat Arkansas heeft donderdagavond lokale tijd de vierde terdoodveroordeelde in acht dagen tijd geëxecuteerd. De 38-jarige Kenneth Williams werd veroordeeld voor de moord op een voormalige vice-gevangenisdirecteur. Hij pleegde de moord nadat hij in 1999 was ontsnapt uit de gevangenis, waar hij een levenslange straf uitzat voor een andere moord.

De afgelopen week werden de 52-jarige Jack Jones en de 46-jarige Marcel Williams, beiden veroordeeld voor moord en verkrachting, al geëxecuteerd. Enkele dagen daarvoor was Ledell Lee de eerste geëxecuteerde gevangene in de staat in twaalf jaar tijd.

Houdbaarheidsdatum

De reeks executies in de staat Arkansas heeft te maken met het verstrijken van de houdbaarheidsdatum van het injectiemiddel waarmee het vonnis wordt voltrokken. De staat wilde daarom voor het einde van de maand de vier terdoodveroordeelden executeren.

Arkansas was in eerste instantie van plan acht executies in elf dagen te voltrekken, maar vier executies werden door het Amerikaanse Hooggerechtshof en andere rechtbanken opgeschort.

Veel farmaceutische bedrijven willen niet langer met de doodstraf worden geassocieerd. De bedrijven weigeren injectiemiddelen zoals midazolam te leveren aan gevangenissen.