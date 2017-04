Voormalig premier Kosovo wordt niet uitgeleverd

De voormalige premier van Kosovo Ramush Haradinaj wordt niet uitgeleverd aan Servië. Dat besloot een Frans hof van beroep op donderdag, aldus persbureau AFP. Haradinaj zit sinds januari vast in Frankrijk en wordt door Servië verdacht van oorlogsmisdaden. De gemoederen liepen de afgelopen maanden zo hoog op dat Servië gedreigd heeft om geen criminelen meer aan Frankrijk uit te leveren als Haradinaj niet aan de Servische autoriteiten wordt overgedragen.

Haradinaj werd op 4 januari opgepakt op het vliegveld Basel-Mulhouse-Freiburg, vlakbij de Zwitserse grens. De Franse rechtbank besloot toen dat hij zijn rechtszaak in vrijheid in Frankrijk mocht afwachten.

De voormalige politicus is met onmiddellijke ingang vrijgelaten en mag terugkeren naar Kosovo.

Er ligt een Servisch arrestatiebevel tegen Haradinaj vanwege de verdenking van oorlogsmisdaden tijdens de Kosovo-oorlog in 1998 en 1999. Kosovo wil juist dat dit arrestatiebevel wordt opgeheven. Haradinaj vormde tijdens de oorlog met Servië zijn eigen militie, de Zwarte Adelaars. Volgens Servië was hij in die periode verantwoordelijk voor de marteling van en de moord op tientallen Serviërs en Albanese ‘collaborateurs’.

Haradinaj was van 2004 tot 2005 96 dagen premier van Kosovo. In maart 2005 werd hij door de Verenigde Naties aangeklaagd voor oorlogsmisdaden en stapte hij op.

Het Joegoslaviëtribunaal sprak Haradinaj zowel in eerste aanleg in 2008 als in hoger beroep in 2012 vrij van betrokkenheid bij oorlogsmisdaden. Er zou sprake zijn van te weinig bewijs. Het lukte de VN toen niet om verschillende getuigen te overtuigen naar het tribunaal te komen omdat ze werden bedreigd.

In 2015 pakte de Sloveense politie Haradinaj nog op, maar ook toen werd hij vrijgelaten na aanhoudende diplomatieke druk.