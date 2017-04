Venezuela stapt uit Organisatie van Amerikaanse Staten

Venezuela trekt zich terug uit de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), zo maakte het Zuid-Amerikaanse land woensdag bekend in een persconferentie. In de OAS werken 35 staten op het Amerikaanse continent, waaronder ook de Verenigde Staten, samen.

Het lidmaatschap van Venezuela binnen de OAS stond al langer onder druk. Negentien lidstaten stemden woensdag voor een voorstel om een extra bijeenkomst te plannen om de politieke crisis in Venezuela te bespreken. Volgens een in 2001 ingestelde hoofdstuk van de OAS kan een land waar de democratische orde verstoord is uit de organisatie worden gezet. Venezuela dreigde vorige week al de organisatie te verlaten als zo’n sessie zou worden belegd.

De spanningen tussen Venezuela en de OAS liepen de afgelopen maanden op, in reactie op de groeiende politieke crisis waarin het land verkeert. Eind maart besloot het Hooggerechtshof om de grondwettelijke bevoegdheden van het parlement over te nemen, wat feitelijk neerkwam op een machtsgreep van president Nicolas Maduro. Nadat tienduizenden mensen tegen de maatregel demonstreerden werd deze ingetrokken, maar de onrust hield aan.

In massale demonstraties kwamen Venezolanen eveneens in opstand tegen de steeds erger wordende armoede in het land, de inflatie van 1.600 procent en een chronisch tekort aan medicijnen. Voor- en tegenstanders van de president kwamen daarbij regelmatig in hardhandige botsingen terecht. Persbureau AP schat het aantal mensen dat de afgelopen maand tijdens straatprotesten omkwam op 29. 400 mensen raakten ondertussen gewond en 1300 mensen werden opgesloten. Ook woensdag gingen duizenden mensen de straat op en viel tenminste één dode.

‘Interventionistische inmening’

De minister van Buitenlandse Zaken van Venezuela Delcy Rodríguez noemde het besluit van de OAS een bijeenkomst over het land te beleggen een poging tot inmenging in de interne politiek. President Maduro roemde in een tweet de terugtrekking, en vroeg om steun voor het besluit, waarmee Venezuela volgens hem opstaat tegen het interventionisme misbruik van de OAS.

Een land kan de OAS niet zomaar verlaten: het terugtrekkingsproces duurt officieel twee jaar. Wel benadrukte Rodriguez dat Venezuela per direct al haar activiteiten bij de OAS staakt. Het is voor het eerst sinds de oprichting van 1948 dat een land de organisatie wil verlaten. Volgens persbureau AP is Venezuela de OAS naar schatting nog zo’n 11 miljoen euro schuldig.