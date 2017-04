United Airlines schroeft aantal overboekingen terug

United Airlines gaat het aantal tickets dat per vlucht verkocht wordt verminderen. Ook kondigt het bedrijf een reeks verdere maatregelen aan om de klantenservice te verbeteren. Dat maakte het Amerikaanse luchtvaartbedrijf op donderdag bekend. Luchtvaartmaatschappijen verkopen meestal meer tickets dan er plaatsen beschikbaar zijn op een vlucht, omdat er altijd wel een klant is die niet komt opdagen.

Bij United liep dat begin april mis. Het bedrijf raakte toen in opspraak nadat een filmpje waarin een klant hardhandig van boord wordt gehaald online werd gezet. De klant werd door de politie uit het vliegtuig verwijderd om plaats te maken voor enkele crewleden van United, die diezelfde dag elders aan het werk moesten. De man, een arts die volhield de volgende dag aan het werk te moeten, brak zijn neus toen de bewaker hem hardhandig uit zijn stoel trok.

Topman Oscar Munoz maakte al eerder bekend dat het bedrijf voortaan geen politie meer zou inzetten om klanten te verwijderen. Nu laat het bedrijf weten ook het aantal overboekingen terug te dringen.

Ook zullen passagiers niet meer onvrijwillig van boord worden gehaald, behalve als er veiligheidsrisico’s meespelen. De waarde van de compensatieregeling voor passagiers die vrijwillig hun stoel opgeven wordt verhoogd naar maximaal 10.000 dollar.

Daarnaast worden werknemers beter getraind. Bovendien wil United proberen om situaties zoals die van begin april te vermijden door werknemers niet meer later dan een uur van te voren op een vlucht te boeken. Munoz noemt het incident een “keerpunt” in het klantenbeleid van het bedrijf.

Verdere controverses

April blijkt geen goede maand voor United. Op woensdag kwam het bedrijf opnieuw in opspraak nadat een reuzenkonijn van één meter was overleden tijdens een United-vlucht. Het konijn was vanuit Londen op weg naar een onbekende beroemdheid in Chicago.