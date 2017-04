United Airlines schikt met weggesleepte passagier

De Amerikaanse vliegtuigmaatschappij United Airlines heeft een schikking getroffen met de passagier die eerder deze maand hardhandig van boord werd gehaald. De hoogte van het schikkingsbedrag blijft geheim.

Passagier David Dao zat eerder deze maand in een toestel van United Airlines om van Chicago naar Louisville te vliegen. Vlak voor het opstijgen werd hij gesommeerd om zijn stoel af te staan aan enkele crewleden van United, die diezelfde dag elders aan het werk moesten. Dao weigerde plaats te maken en brak zijn neus toen een bewaker hem hardhandig uit zijn stoel trok.

Dat de Amerikaanse vliegtuigmaatschappij stoelen tekort kwam, komt omdat luchtvaartmaatschappijen meestal meer tickets verkopen dan dat er plaatsen beschikbaar zijn op een vlucht. Dat doen ze omdat er altijd wel klanten zijn die niet komen opdagen.

Begin april liep dat dus mis en passagiers in het toestel filmden hoe Dao uit het vliegtuig gesleept werd. Beelden daarvan verschenen op internet.

Aangeklaagd

Bestuursvoorzitter Oscar Munoz van United Airlines leek zich in eerste instantie weinig aan te trekken van de kritiek. “Ik bied mijn excuses aan dat we deze klanten elders hebben moeten onderbrengen”, liet hij weten in een eerste reactie. In een brief aan zijn personeel noemde hij de ontstane situatie “ongelukkig”, maar wel in lijn met het protocol. Later nam hij alsnog afstand van de handelswijze.

Kort na het incident klaagde Dao de vliegtuigmaatschappij aan. De advocaten van Dao eisten dat al het bewijsmateriaal, zoals videobeelden en opnames van de voicerecorder in het toestel, werd veiliggesteld.

Drie medewerkers van de luchthavenpolitie die betrokken waren bij het incident werden met verplicht verlof gestuurd door de luchtvaartautoriteiten. United Airlines kondigde eerder op zondag maatregelen aan om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Zo wordt er voortaan geen politie meer ingezet om klanten te verwijderen en gaat het bedrijf het aantal overboekingen terugdringen. Ook zullen passagiers niet meer onvrijwillig van boord worden gehaald, behalve als er veiligheidsrisico’s meespelen.