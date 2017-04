Russisch marineschip zinkt na met aanvaring vrachtschip

Een Russisch marineschip is donderdag in de Zwarte Zee voor de kust van Turkije gezonken. Het vaartuig kwam in aanvaring met een vrachtschip. Er zijn geen meldingen van gewonden en de 78 zijn geëvacueerd, aldus de Turkse kustwacht tegenover persbureau Reuters.

Het Russische vaartuig kwam in dichte mist in botsing met het vrachtschip dat voer onder de Togolaise vlag. Het vrachtschip was onderweg naar Jordanië en raakte niet beschadigd na de aanvaring.

De Russische minister van Defensie zei kort na de aanvaring dat het marineschip een gat in de romp had opgelopen en dat de opvarenden “er alles aan deden om het water buiten te houden”. De Turkse kustwacht rapporteerde drie uur na het incident dat het schip toch gezonken was.

De Turkse autoriteiten kwamen de bemanning daarop te hulp met een sleepboot en drie reddingsboten.

Verkenningsschip

Het Russische marineschip genaamd Liman is een voormalig onderzoeksvaartuig dat is omgebouwd tot verkenningsschip. Het maakt deel uit van de Russische vloot in de Zwarte Zee en is uitgerust met radio- en sonarapparatuur. Volgens Russische mediaberichten was het schip tot afgelopen januari actief in de Middellandse Zee.

Adviseurs van de Turkse premier Binali Yildirim hebben na de aanvaring contact gehad met hun Russische collega’s. De Turkse functionarissen spraken namens Ankara hun verdriet uit over het scheepsongeval, zeggen bronnen rond het departement.