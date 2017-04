Oud-bondskanselier Kohl krijgt 1 miljoen schadevergoeding

De voormalige bondskanselier Helmut Kohl krijgt een miljoen euro schadevergoeding omdat citaten van hem zonder toestemming zijn gebruikt door Heribert Schwan, de man die Kohls politieke memoires op papier zette. Dat besloot een rechtbank in Keulen op donderdag, melden Duitse media zoals Bild. Het gaat om uitspraken die Kohl in 2001 en 2002 tegen Schwan deed.

De rechter oordeelde dat Schwan de 87-jarige Kohl schade heeft berokkend door zijn privacy te schenden. Het vonnis in de civielrechtelijke zaak is nog niet definitief.

Ghostwriter Schwan bracht met Kohls medewerking drie hoofdstukken van de memoires uit. Daarna raakte hij in conflict met de nieuwe echtgenote van Kohl, wat leidde tot zijn ontslag in 2007. De schrijver hield echter de bandopnamen in zijn bezit en besloot op basis daarvan het vierde en laatste deel te schrijven, Nalatenschap. De Kohl-protocollen. Kort voor het verschijnen van het boek oordeelde de rechtbank dat Schwan de opnamen terug moest geven. Hij had deze toen al uit laten werken.

Schwan nam in het boek een aantal opzienbarende uitspraken van Kohl over politieke collega’s mee. In het boek beschimpt Kohl de tafelmanieren van huidig bondskanselier Angela Merkel en noemt hij de voormalige bondspresident Richard van Weizs√§cker een schijnheilige verrader.

Kohl klaagde hem in 2014 nogmaals aan. De rechter gaf hem toen gelijk: Schwan had zich aan de contractueel vastgelegde geheimhoudingsplicht moeten houden. Schwan hoefde het boek niet uit de schappen te halen, maar moest wel flink schrappen in de tekst. Het boek werd een bestseller.