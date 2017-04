Ook Frankrijk onderzoekt toewijzing WK’s 2018 en 2022

Na de Verenigde Staten en Zwitserland heeft ook de Franse justitie een onderzoek geopend naar de manier waarop de WK’s voetbal van 2018 en 2022 aan de organiserende landen Rusland en Qatar zijn toegewezen. Dat meldt de Franse krant Le Monde.

Het onderzoek richt zich met name op de betrokkenheid van Fransen bij mogelijke corruptie. Voormalig topspeler Michel Platini was ten tijde van de toewijzing van de toernooien in 2010 de hoogste baas van de UEFA, de overkoepelende Europese voetbalbond. Hij is inmiddels vier jaar geschorst voor het ontvangen van een omstreden betaling van 1,8 miljoen euro van wereldvoetbalbond FIFA in 2011.

Ook Jérôme Valcke, secretaris-generaal van de FIFA van 2007 tot en met 2015, wordt onderzocht. Hij zit een schorsing van tien jaar uit voor onder meer het betalen van smeergeld.

In het kader van het onderzoek hebben de Franse autoriteiten ex-FIFA-baas Sepp Blatter in Zwitserland als getuige verhoord. Zijn advocaat wilde zich tegen Le Monde niet uitlaten over het gesprek.

Veel omstreden WK’s

Le Monde meldt ook dat uit het Zwitserse onderzoek is gebleken dat er “152 verdachte financiële bewegingen” zijn geconstateerd. Van de 22 bestuurders die in 2010 over de toewijzingen besloten, zijn er inmiddels twaalf in opspraak geraakt of zelfs geschorst.

Volgens een samenvatting van eigen onderzoek van de FIFA zouden er geen misstanden zijn geweest bij het toewijzen van de WK’s. Het volledige rapport van de Amerikaan Michael Garcia is echter nooit gepubliceerd.

Er bestaan nu twijfels over hoe eerlijk de toewijzing is verlopen bij veel van de afgelopen en komende WK’s. In Duitsland werd een onderzoek gestart naar de toewijzing van het WK 2006, die in dat land gehouden werd. Volgens de VS is ook de organisatie van het WK 2010 niet op een eerlijke manier aan Zuid-Afrika gegund.