NASA: eerste snoekduik bij Saturnus is geslaagd

De eerste snoekduik van de ruimtesonde Cassini is geslaagd, maakte de NASA donderdag bekend. Daarmee is de serie van 22 duikvluchten waarmee het lange leven van de Saturnus-sonde eindigt, echt begonnen.

Woensdag dook de NASA-sonde in het gat tussen de atmosfeer van Saturnus en de ringen, met een snelheid van meer dan 100.000 kilometer per uur. Hij kwam er ongeschonden uit. Donderdagochtend tegen 9 uur Nederlandse tijd maakte Cassini weer contact met de NASA-basis in de Mojave-woestijn in Californië.

Tijdens de snoekduik vloog de sonde vlak langs de binnenste zichtbare ring: hij passeerde die op maar 300 kilometer afstand. De verwachting was dat Cassini geen gruis op zijn weg zou vinden, maar voor de zekerheid werd de vier meter grote schotelantenne van de sonde tijdens de snoekduik als schild gebruikt. Bij elke duik bestaat het risico dat de sonde door onverwacht gruis beschadigd raakt.

Cassini werd in 1997 gelanceerd en bereikte Saturnus in 2004. Sindsdien heeft de sonde haarscherpe foto’s van de planeet en zijn manen gestuurd, en wetenschappelijke ontdekkingen gedaan – zoals de ijsfonteinen op de Saturnusmaan Enceladus.

Nu heeft de ruimtesonde bijna geen raketbrandstof meer. De NASA laat hem op 15 september opslokken door de atmosfeer van Saturnus, maar voor die tijd zal Cassini elke week een duikvlucht tussen de planeet en zijn ringenstelsel maken. Daarbij doet de sonde metingen aan het zwaartekrachtsveld en de magnetische velden van Saturnus, en maakt hij foto’s.

Vandaag zijn de eerste foto’s van de duikvlucht aangekomen. Op de nog onbewerkte beelden is de atmosfeer van Saturnus te zien, van heel dichtbij: Cassini vloog er op 3.000 kilometer afstand langs. Op 2 mei maakte de sonde zijn volgende duik.