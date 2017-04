Terreurverdachte met messen opgepakt in Westminster

De politie in Londen heeft in de buurt van het Britse parlement een man gearresteerd die messen bij zich had. Hij wordt verdacht van het plannen van terroristische activiteiten, zegt de politie in een verklaring. De BBC meldt dat een getuige op de plek van de arrestatie twee messen op de grond heeft zien liggen, waarvan er één uitzag als “een groot broodmes”.

Er zijn bij het incident geen gewonden gevallen, laat de politie weten. Op foto’s is te zien dat de man gekleed ging in een zwarte trui met capuchon. Hij werd staande gehouden bij een controle, die onderdeel uitmaakte van een lopend onderzoek. De man is eind twintig en bij de arrestatie zijn “messen aangetroffen”.

De arrestatie vond plaats op Parliament Street, een straat in Londen waar veel regeringsgebouwen staan. Als gevolg van de actie zijn de straat en Whitehall, het verlengde ervan afgesloten voor verkeer. Volgens de Londense verkeersdienst moeten reizigers rekening houden met flinke vertragingen.

De beveiliging in de Londense wijk Westminster is flink aangescherpt sinds een aanslag vorige maand in de regeringswijk. Op Westminster Bridge reed de 52-jarige Khalid Massood in op voetgangers. Daarna ging hij te voet verder naar het Britse parlement, waar hij een politieagent neerstak. Daarop werd hij doodgeschoten. In totaal vielen er vijf doden bij de aanslag, onder wie de neergestoken agent.