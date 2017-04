Koningsdag blijft vrij rustig

Het blijft zoals aangekondigd vrij koud op Koningsdag: in de Bilt is het momenteel 11 graden, in de hoofdstad blijft het hangen rond de 9 graden Celsius. Het regent inmiddels in Tilburg, waar de koninklijke familie dit jaar de verjaardag van Koning Willem-Alexander vierde. Het evenement verliep zonder ongeregeldheden.

Die viering werd om 13.00 afgesloten met een muzikaal slot, waarbij onder andere Guus Meeuwis en Nol Havens aanwezig waren. “Het was een feest mijn verjaardag hier met jullie allemaal te vieren”, aldus Willem-Alexander tegen de NOS.

Koningsnacht

Koningsnacht werd gekenmerkt door kleine incidenten. Een 31-jarige man heeft op woensdag rond 21.00 uur zijn bus midden op de A2 bij Zaltbommel. Om 21.40 uur was de politie op locatie. De dertiger bleek geen vaste verblijfplaats te hebben en was merkbaar onder de invloed van harddrugs. Dat meldt de politie. In de auto trof de politie een flinke hoeveelheid pillen aan, waaronder XTC en amfetaminen.

Ook in Terberg werd een man opgepakt omdat hij onder de invloed op achter het stuur was geklommen. De beschonken man reed bijna in op een stel kinderen die op zijn oprit speelden, maar zij wisten op tijd weg te komen. In Breda reed een dronken chauffeur enkele mensen aan. Een 20-jarige man en een 18-jarige jongen zijn naar het ziekenhuis gebracht, de man is verderop in Etten-Leur aangehouden.

Steekpartijen

In Winschoten werd een 26-jarige man neergestoken. Hij had zich in een ruzie gemengd tussen een vriend en de dader. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Ook in Hardenberg vond een steekincident plaats. Een 24-jarige en een 22-jarige man raakten met elkaar in gevecht. Beide mannen liepen verwondingen op. Er is een derde persoon gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij.

Agenten in Heemskerk kregen ruzie met een aantal omwonenden nadat zij in een woonwijk een wildplassende man bekeurd hadden.