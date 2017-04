Hogere winst dan verwacht voor Deutsche Bank

Deutsche Bank heeft in het eerste kwartaal de winst meer dan verdubbeld, zo maakte de Duitse bank donderdag bekend. Waar in de eerste drie maanden van 2016 een nettowinst van 236 miljoen euro werd geboekt, kwam deze het eerste kwartaal van dit jaar uit op 575 miljoen euro. Voorspellingen van analisten van onder meer Bloomberg, Reuters en FactSet rekenden op een lagere groei.

Wel daalde de omzet van Deutsche Bank het eerste kwartaal sterker dan verwacht met 9 procent, naar 7,3 miljard euro. Ook blijft de omzet uit handelsobligaties van Deutsche Bank met 11 procent groei achter bij die van concurrenten op de Amerikaanse markt, die in dezelfde periode 24 procent groei zagen. Omdat deze markt voor Deutsche Bank belangrijk is, toont de in vergelijking met andere banken lagere omzet volgens Bloomberg dat het vertrouwen van beleggers in de bank nog niet volledig hersteld is.

Reducties

Deutsche Bank maakte de afgelopen jaren zware tijden door, als gevolg van verscheidene boetes en schikkingen in de Verenigde Staten. Het laatste kwartaal van 2016 leed de bank daardoor nog een een nettoverlies van 1,9 miljard euro, terwijl over heel 2016 een verlies van 1,4 miljard euro werd geboekt. Kapitaalbuffers slonken als gevolg van de miljardenboetes, waardoor de bank even in de problemen leek te komen met de eisen van de Europese Centrale Bank. Ook beleggers raakten daarvan in paniek en de koers van de bank daalde vorig najaar fors.

De afgelopen maanden presenteerde de bank plannen om kosten te verminderen met 5 procent, waaronder het terugbrengen van het het aantal medewerkers met 3.300. Met de verkoop van aandelen werd begin april acht miljard euro opgehaald om de buffers te versterken. In een verklaring liet CEO John Cryan donderdag weten dat de kostenreducties hun vruchten afwerpen en dat hij tevreden is met de resultaten.

Brexit

Voorafgaand met de kwartaalcijfers maakte de zakenbank woensdag al bekend dat ten gevolge van Brexit naar verwachting 2.000 banen in het Vereniging Koninkrijk zullen verdwijnen, meldt Bloomberg. Nog eens 2.000 medewerkers van de bank zullen uit het Verenigd Koninkrijk naar het Europese vasteland moeten worden verplaatst als regels voorschrijven dat ook de afdeling risicobeheer naar het continent moet worden verplaatst. Voor de Duitse bank werken in het Verenigd Koninkrijk 9.000 mensen, waarvan 7.000 in Londen. Bestuurder Sylvie Mathera sprak haar zorgen uit over de verplaatsingen en benadrukt het belang van snelle helderheid over de voorwaarden van Brexit.