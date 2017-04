Er komt geen fraudeonderzoek naar Martin Schulz, de voormalige voorzitter van het Europese Parlement. In februari startte de Europese fraudewaakhond OLAF een vooronderzoek naar Schulz, maar volgens de website Politico concludeert OLAF nu dat er niks aan de hand is. Dat wordt bevestigd door een woordvoerder van het agentschap.

OLAF had meldingen ontvangen dat Schulz, nu kandidaat voor het Duitse bondskanselierschap voor de SPD, als parlementsvoorzitter onterechte bonussen toekende en mensen promotie liet maken zonder goede reden.

Onder andere Der Spiegel berichtte in februari over fraudekwesties rond Schulz. Volgens de Duitse krant zou zijn campagneleider Markus Engels duizenden euro’s aan onterechte reisvergoedingen en onverdiende bonussen hebben ontvangen. Bovendien zou Schulz zelf volgens de Engelse krant The Sunday Times dure diners en onnodige priv√©vluchten hebben gedeclareerd.

OLAF heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar “claims van verschillende media en een Europese commissie” over ongeregeldheden rond het in dienst nemen en de declaraties van werknemers van Schulz tijdens zijn voorzitterschap. Ook is er onderzoek gedaan naar mogelijk onterechte declaraties van Schulz zelf. Het agentschap heeft daarbij “geen indicaties van fraude ontdekt”, meldt een woordvoerder.

Schulz werd vaker beschuldigd van corruptie tijdens zijn voorzitterschap, maar die aantijgingen konden nooit hard worden gemaakt.