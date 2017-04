Een Webby winnen? Eerst betalen

Er zijn nogal veel winnaars, 407 om precies te zijn, en ook het enorme aantal categorieën maakt het er niet overzichtelijker op. De Webby Awards worden de Oscars van het internet genoemd, maar het is de vraag of die vergelijking terecht is. Wie kan nu nog de winnaar van de Webby voor beste nieuwsbrief van vorig jaar opnoemen? De Webby’s beklijven niet.

Dat wil niet zeggen dat er onder de winnaars geen leuke en interessante websites en apps zijn, waaronder een aantal Nederlandse projecten. In de categorie kunst ging de publieksprijs naar Tuin der Lusten van NTR, een interactieve audiovisuele tour door het beroemde schilderij van Jheronimus Bosch. „Dwalen door het schilderij”, in de woorden van de makers.

De kijker ziet het kunstwerk op het beeldscherm van zijn computer en kan naar hartelust inzoomen. Daardoor worden de kleinste details zichtbaar. De creaties van Bosch – tientallen mensen, dieren en fantasiewezens – komen haast tot leven. Het geheel wordt begeleid door een voice-over, in de Nederlandstalige versie ingesproken door Midas Dekkers.

In de categorie beste streamingsdienst was er een Webby voor Radio Garden van Beeld en Geluid, een website die het mogelijk maakt radiozenders uit vrijwel alle uithoeken van de wereld te beluisteren. Luisteraars bewegen hun cursor over een wereldkaart en krijgen live zenders te horen die uitzenden vanaf de locatie waar ze overheen scrollen.

In de categorie familie en kinderen viel Hoi Dokter in de prijzen, een app die zieke kinderen voorbereidt op een ziekenhuisopname. Met behulp van persoonlijke poppetjes en foto’s helpt Hoi Dokter kinderen samen met hun ouders de voor hen vaak beangstigende gang naar het ziekenhuis te begrijpen en verwerken.

De makers van Hoi Dokter hebben lang getwijfeld of ze hun app wel zouden inzenden. Meedoen kost al gauw honderden euro’s. „Dat moet je zien als investering”, zegt Madelon Oude Vrielink, een van de ontwikkelaars van Hoi Dokter. „Het is uiteindelijk gewoon marketing. Omdat Hoi Dokter geen winstoogmerk heeft, hadden we aanvankelijk onze bedenkingen. Maar we hopen in mei online te gaan, en dan moeten mensen wel van het bestaan van de app weten.”

Op 15 mei worden de Webby’s in New York uitgereikt. Oude Vrielink en de andere winnaars mogen erbij zijn op eigen kosten. Als ze thuisblijven, krijgen ze hun Webby – een cilindervormig zilverkleurig beeldje – netjes opgestuurd.