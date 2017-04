Duitse legerofficier verdacht van voorbereiden aanslag

In de Duitse staat Beieren heeft de politie woensdag een legerofficier aangehouden die ervan verdacht wordt een aanslag voor te bereiden. De 28-jarige man zou zich met een valse naam als Syrische vluchteling hebben voorgedaan, een vluchtelingenuitkering hebben ontvangen en in een asielzoekerscentrum zijn opgenomen, meldt het Duitse persbureau dpa op basis van een persconferentie van het Openbaar Ministerie in Frankfurt.

De man verscheen enkele maanden geleden op de radar toen hij op de wc van het vliegveld van Wenen een illegaal wapen had verstopt. Toen hij het wapen op probeerde te halen werd hij gearresteerd, maar niet veel later liet de Oostenrijkse politie hem weer gaan. Volgens dpa was het betreffende wapen niet uit het Duitse leger afkomstig. Waarom de Oostenrijkse politie hem direct weer liet gaan is bij het Duitse OM onbekend, aldus aanklager Nadja Niessen tijdens de persconferentie.

‘Meer dan vreemd’

Uit aanvullend onderzoek door het Duitse Openbaar Ministerie bleek dat de man zich eind 2015 in de Duitse staat Hessen als Syrische vluchteling had laten registreren. De man deed zich voor als fruitverkopen uit Damascus. Begin 2016 vroeg hij in het Beierse Zirndorf officieel asiel aan. Vanaf dat moment kreeg hij onderdak in een vluchtelingencentrum en ook een vluchtelingenuitkering.

In het vluchtelingencentrum zou de man zich slechts “sporadisch” hebben begeven, want ondertussen was hij als soldaat ook in het Noord-Franse Illkirch gestationeerd. “Hij was erg mobiel”, aldus Niessen in Frankfurt tegen de pers. De zaak noemde zij verder “meer dan vreemd”. Het antwoord op de vraag hoe het kwam dat niemand argwaan kreeg om het feit dat de man geen Arabisch spreekt moest ze schuldig blijven.

Xenofobe motieven

Woensdag werd de man door de Duitse politie in de plaats Hammelburg aangehouden op verdenking van het plannen van een gewelddadige aanslag. Gelijktijdig werden op zestien plaatsen in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk invallen gedaan bij kennissen van de verdachte. Verschillende laptops en telefoons werden in beslag genomen.

De politie gaat er vooralsnog vanuit dat de man, die van Duitse komaf is, xenofobe motieven had. Mogelijk wilde de man een aanslag orkestreren waarvoor vluchtelingen verantwoordelijk zouden worden gehouden, hoewel Niessen voor deze aanname nog geen hard bewijs zei te hebben. Naast de officier is ook een andere 24-jarige man opgepakt, die verdacht wordt handlanger te zijn geweest. In diens appartement werden wapens en illegaal vuurwerk aangetroffen. Uit telefoonopnames zou volgens Niessen blijken dat beide mannen xenofobe opvattingen koesterden.