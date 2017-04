Draghi wijst Schäuble terecht na kritiek

Draghi sprak donderdag op een persconferentie na een ECB-bestuursvergadering. Gevraagd naar recente kritiek van Schäuble op het ruime monetaire beleid van de ECB zei Draghi: “Wij leveren geen commentaar op verklaringen van politici.” Hij voegde toe: “Het is redelijk merkwaardig om deze uitlatingen te horen van mensen die de onafhankelijkheid van de centrale bank steunen.”

Schäuble had vorige week tijdens de IMF-vergadering de ECB opgeroepen haar koers te veranderen. De ECB zou “het voorbeeld moeten volgen” van de Fed (de Amerikaanse centrale bank) die nu geleidelijk de rente verhoogt. Het ECB-beleid - ultralage rentetarieven en miljarden aan staatsleningen opkopen - noemde Schäuble “niet erg behulpzaam”. Volgens de Duitser werkt het beleid van de ECB destabiliserend op de financiële markten en kan het een nieuwe financiële crisis veroorzaken.

Frustratie

De riposte van Draghi, die in principe niet reageert op politici, getuigt van frustratie met de niet aflatende stroom van kritiek vanuit de Duitse politiek op de ECB. Juist Duitsland maakte bij de oprichting van de ECB een punt van de politieke onafhankelijkheid van de centrale bank. De Duitse Bundesbank heeft ook altijd afstand tot de politiek gehad. Maar nu het ECB-beleid Duitse politici niet zint, klinkt overal kritiek.

De ECB liet donderdag haar belangrijkste rentetarieven ongewijzigd. Het belangrijkste tarief, voor banken die lenen van de ECB, blijft staan op nul procent. Voor banken die geld aanhouden op deposito’s van de ECB is de rente minus 0,4 procent. De ECB bevestigde dat zij tot en met het einde van dit jaar 60 miljard euro aan staatsleningen zal blijven opkopen.

Risico’s voor economische herstel

In de vergadering van de ECB, zei Draghi, was “discussie” geweest over de “risico’s” voor het economisch herstel in de eurozone. Het bruto binnenlands product van de eurozone groeide in het vierde kwartaal van 2016 gemiddeld met 0,5 procent. De groei in Italië (0,2 procent in dat kwartaal) blijft daarbij al jaren achter. Het bestuur kwam uiteindelijk overeen dat deze risico’s voor de economische groei nu meer “gebalanceerd” aan het worden zijn. Dat betekent dat de economische situatie iets beter wordt ingeschat dan bij de vorige vergadering in maart.

Op de achtergrond speelt dat de ECB zich opmaakt voor het controversiële besluit om, mogelijk na december, het opkopen van staatsleningen af te bouwen. Elke verwijzing naar lagere risico’s kan als een opmaat worden gezien naar het afbouwen van het opkoopprogramma.