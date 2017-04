Dijsselbloem heeft geen spijt van ‘drank en vrouwen’-uitspraak

Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Eurogroep van ministers van Financiën, betreurt het dat Zuid-Europeanen zich aangesproken voelen door zijn uitspraken over ‘drank en vrouwen’, maar heeft geen spijt van de gebruikte metafoor, die ook voor herhaling vatbaar is. „Drank en vrouwen behoren toch tot het leven, dus ik kan niet helemaal uitsluiten dat het nog een keer voorbij komt”, zei hij donderdag na afloop van een debat in het Europees Parlement.

Vorige maand raakte Dijsselbloem, in Nederland demissionair-minister van Financiën (PvdA), in opspraak door een uitspraak in een Duitse krant over wat solidariteit binnen de eurozone volgens hem betekent. „Ik kan niet al mijn geld aan drank en vrouwen uitgeven en vervolgens om uw hulp vragen”, zei hij. Zuid-Europese landen die tijdens de eurocrisis hulp moesten vragen reageerden woest en eisten zijn ontslag als Eurogroep-baas.

Donderdag kwam Dijsselbloem zich alsnog verantwoorden voor het Europarlement, nadat hij een eerdere uitnodiging hiertoe had afgeslagen. In een twee uur durend debat werd geregeld om zijn hoofd gevraagd. Volgens de leider van de Europese Groenen, Ska Keller, had hij niet alleen de Zuid-Europeanen beledigd, maar ook vrouwen, die hij kennelijk als ‘objecten’ ziet die je met geld kunt kopen. „Hij snapt het nog steeds niet”, twitterde Keller, nadat Dijsselbloem had uitgelegd dat hij verkeerd was begrepen.

Volgens Dijsselbloem was zijn opmerking nooit lollig bedoeld en had hij een belangrijk punt willen maken, namelijk dat strenge regels en solidariteit hand in hand moeten gaan in de eurozone. „Dat onderliggende punt hou ik echt staande”, zegt de minister. Het overbrengen van die boodschap „is duidelijk niet gelukt, omdat mijn woorden anders zijn opgevat”. Hij erkent dat dit „niet effectief is geweest”, maar zegt ook: „Ik ben geen diplomaat, ik ben een politicus, met opvattingen.”

Dijsselbloem zei donderdag dat hij trots is op zijn werk als Eurogroep-voorzitter. „In de afgelopen vierenhalf jaar heb ik de Eurogroep bij elkaar gehouden, terwijl we door diepe dalen zijn gegaan”, aldus de minister. „Het gaat met de eurozone nu echt heel erg goed.” Dijsselbloem wil na het slechte verkiezingsresultaat van de PvdA in ieder geval zijn Europese baan proberen te behalen. Zijn ongelukkige uitspraken hebben de kans hierop flink verkleind.