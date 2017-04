Demonstranten bestormen parlement Macedonië

Demonstranten hebben in Macedonië het parlement bestormd nadat de regering besloot een etnische Albanees aan te stellen als voorzitter. De leider van de sociaal-democratische oppositiepartij is bij de bestorming lichtgewond geraakt, aldus persbureau Reuters.

Nationalistische demonstranten zijn met vlaggen naar binnen gestormd en ook journalisten zouden klappen gehad hebben.

Talat Xhaferi is de eerste etnische Albanees die als voorzitter van het parlement voorgedragen is sinds het land zich onafhankelijk verklaarde van het toenmalige Joegoslavië in 1991.

Coalitie

Sinds de verkiezingen eind vorig jaar is het onrustig in Macedonië. Na de winst van de conservatieve partij VMRO-DPMNE zijn aanhangers van die partij regelmatig te vinden bij het parlement in de hoofdstad Skopje.

De demonstranten zijn ontevreden over de gesmede coalitie met de sociaal-democraten en twee etnisch-Albanese partijen.

Macedonië was twee jaar geleden ook het toneel van grootschalige protesten door een groot corruptie- en afluisterschandaal. Meer dan twintigduizend burgers, onder meer journalisten en rechters, bleken sinds 2006 te zijn afgeluisterd door de Macedonische autoriteiten.