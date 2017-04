De koning in Tilburg: breien en basketballen, liever niet praten over de oorlog

Dat het kon mislukken, daar had Oscar Meijer (55) uit Amersfoort geen rekening mee gehouden.

Op donderdagochtend stond hij al om 7 uur ’s ochtends in Tilburg klaar langs de koninklijke route, zoals hij elk jaar – en al tientallen jaren – op Koningsdag klaar staat langs de route. In de tijd van Beatrix had hij dropjes bij zich, want Meijer wist: daar houdt ze echt van. Ze praatte altijd even met hem. Voor de vijftigste verjaardag van Willem-Alexander had Meijer deze keer een cadeau laten maken: een kussen met buttons erop, met afbeeldingen van de koning en zijn gezin.

Prinses Alexia en prinses Ariane kwamen naar het kussen kijken. „Ariane frunnikte eraan”, zegt Meijer. „Ik denk dat ze het graag wilde hebben.” Daarna kwamen haar ouders. En toen overkwam Meijer, receptionist bij de beroepsvereniging van fysiotherapeuten en misschien wel de grootste Oranjefan van Nederland, iets wat hem in al die jaren nog nooit was overkomen: Willem-Alexander en Máxima schudden veel handen, maar aan de overkant van de straat. En dus niet zijn hand.

Daar stond hij met zijn kussen. „Ik heb nog een beetje vertwijfeld geroepen: majesteit. Maar ik denk niet dat hij het hoorde en hij kwam niet terug. Dat doen ze nooit, de beveiliging staat er dan al tussen. Toen heb ik het aan prinses Laurentien gegeven en uitgelegd dat het niet voor háár was.”

Basketballen

Bij een basketbalveldje, op een terrein waar Tilburgers urban sports lieten zien aan de koninklijke familie, had Laurentien zelf net daarvoor in een rolstoel even meegedaan aan het basketballen. Een klein jongetje stond ernaast met een bosje nepbloemen – van Tilburgs textiel. Alle prinsessen hadden bij hun aankomst in Tilburg, op het treinstation, zo’n bosje gekregen en al had het jongetje er duidelijk geen zin in: de bloemen raakte hij weer kwijt. Die waren nu juist weer wél van Laurentien.

Prins Constantijn scoort een paar keer met basketballen, koningin Máxima laat zien dat ze kan breien, haar drie dochters bouwen fanatiek mee aan een ‘ansichtkaartmachine’, waaruit een verjaardagskaart voor Willem-Alexander rolt. In ruim twee uur trekt de koninklijke familie langs dertien ‘werelden’ die Tilburg had voorbereid, om een beeld te geven van de stad: met op de ene plek 77 koren bij elkaar, wat verderop een roze gay-boot, en ook nog een ‘ontdek-station’ en een hal met vijftig piano’s. En helemaal aan het eind een optreden van Guus Meeuwis.

Bij ‘wereld 6: Tilburg in Geuren en Kleuren’ staat Rania Sommakia (36), twee jaar geleden gevlucht uit Aleppo. Ze praat even met Willem-Alexander en Máxima en zegt daarna: „De koningin vindt dat ik al zo goed Nederlands spreek.” Sommakia wilde de koning bedanken, zegt ze ook, omdat ze in Nederland nu veilig is. „Maar hij is jarig, ik praat dan liever niet over oorlog.”

In de trein terug naar Amersfoort zegt Oscar Meijer dat hij toch wel een goede dag heeft gehad. „Ik heb met de dochters van de koning kunnen praten en dat is de toekomst.” Maar de volgende keer zoekt hij een betere plek: „Waar je maar aan één kant publiek hebt.”