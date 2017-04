Bestuurders verdacht van doodslag na instorten Italiaans hotel

Zes Italianen zijn mogelijk schuldig aan de dood van 29 mensen, die vielen toen een hotel in januari instortte na bedolven te zijn onder een lawine. De openbaar aanklager heeft een strafrechtelijk onderzoek naar hen ingesteld, melden verschillende Italiaanse media.

Onder de verdachten is onder meer de gouverneur van Pescara, de provincie waarin het plaatsje Farindola ligt. Daar staat het Rigopiano-hotel dat op 18 januari getroffen werd door een lawine. Ook de burgemeester van Farindola wordt verdacht van doodslag, net als de directeur van het hotel, een ambtenaar van de gemeente en twee ambtenaren van de provincie. De lawine was ontstaan door aardbevingen rond de stad Amatrice.

De ligging van het hotel, op 1.200 meter hoogte aan de voet van de Apennijnen



De slachtoffers bleven een tijd bedolven onder de sneeuw en het puin, omdat de hulpdiensten het hotel niet konden bereiken. De weg naar het hotel toe was helemaal ondergesneeuwd. Uiteindelijk konden elf van de veertig slachtoffers levend worden gered. Onderwerp van onderzoek is waarom de weg voorafgaand aan de lawine niet sneeuwvrij is gemaakt en waarom het hotel niet sneller is geëvacueerd na de aardbevingen. Volgens de autoriteiten zou het hotel ook niet genoeg rekening gehouden hebben met het risico op een lawine, bij de constructie van het gebouw.