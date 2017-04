‘Advocaat nieuwe bondscoach met Gullit als assistent’

Dick Advocaat wordt de nieuwe bondscoach van het Nederlands Elftal met Ruud Gullit als zijn rechterhand. Er moeten volgens de Telegraaf alleen nog wat praktische details worden geregeld voordat de contracten officieel getekend worden.

De 69-jarige Advocaat is nu trainer van de Turkse club Fenerbahçe. Hij stapte vorig jaar zomer nog op als assistent-bondscoach van Oranje, maar keert nu terug om Nederland alsnog naar het WK van Rusland proberen te leiden. Gullit krijgt een belangrijke rol in de technische staf. In een gesprek met technisch directeur Hans van Breukelen van de KNVB gaf Advocaat aan graag met hem te willen samenwerken.

Voor de aanstelling van Advocaat en Gullit zou Van Breukelen de baan eerst hebben toegezegd aan Henk ten Cate. Maar daar kwam hij later op terug. Toen Fred Rutten bedankte als mogelijke assistent van Ten Cate vertelde Van Breukelen volgens Voetbal International plotseling dat ook Advocaat in beeld was. Ten Cate was onaangenaam verrast door die draai en wilde daarna niet meer verder praten over een rol als bondscoach.

Met Ruud Gullit is woensdag pas voor het eerst gesproken. Hij had tot gisteren nog geen enkel contact gehad met Hans van Breukelen of iemand anders van de KNVB. Wel heeft hij herhaaldelijk in het openbaar gezegd interesse te hebben in een rol bij het Nederlands Elftal.

Advocaat heeft nog een contract tot 1 juni bij Fenerbahçe en de Turkse competitie duurt nog tot 4 juni. Wil hij op de bank zitten bij de oefenwedstrijd van Oranje tegen Marokko op 31 mei dan zal hij eerst toestemming moeten krijgen zijn club voortijdig te mogen verlaten.

Gullit kwam begin jaren negentig als speler uit voor Oranje dat destijds ook geleid werd door Dick Advocaat. Hij ging toen niet mee naar het WK 1994 omdat hij zich niet kon vinden in de speelwijze van het Nederlands Elftal.