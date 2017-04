Advertenties en cloud laten Google en Microsoft groeien

Voorlopig zit er nog geen stop op de groei van Alphabet, het moederbedrijf van zoekmachine Google. Ook Microsoft blijft groeien, blijkt uit de donderdag gepubliceerde kwartaalcijfers.

In het eerste kwartaal van het jaar was de omzet van Alphabet ruim 20 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. De winst nam zo’n 28 procent toe, tot 5,4 miljard dollar (5 miljard euro).

Microsoft liet een vergelijkbare stijging van de winst zien van 28 procent naar 4,8 miljard dollar. Dat deed het bedrijf achter besturingssysteem Windows met een omzetgroei van 8 procent. Bij Microsoft gaat het om cijfers van het derde kwartaal van het boekjaar 2017.

Advertenties

De stijging bij Alphabet zit met name in de opnieuw hogere inkomsten uit advertenties. Die groeiden van 18 naar 21,4 miljard dollar. Google is de grootste speler op de online advertentiemarkt, met Facebook op gepaste afstand. In de VS zijn ze samen goed voor zo’n tweederde van de omzet op de online advertentiemarkt.

Naast Google rapporteerde Alphabet ook over de resultaten van ‘other bets’. Daar vallen de innovatieve projecten van Alphabet onder, zoals X, thermostatenbedrijf Nest en Google Fiber. Die divisie zette flink meer om - 244 miljoen dollar om 165 miljoen een jaar eerder - maar het verlies groeide ook. De ‘other bets’ kostten Alphabet dit kwartaal 855 miljoen dollar.

Azure

De winststijging van Microsoft was volgens de softwareontwikkelaar met name toe te schrijven aan het gebruik van zijn clouddiensten. Dat zijn diensten waarbij klanten op afstand bestanden op kunnen slaan op servers van het bedrijf.

De omzet van clouddiensten nam 11 procent toe, in het bijzonder die van Azure: 93 procent. De verkoop van tablet-pc’s viel tegen voor Microsoft. Er werd 26 procent minder omgezet met de verkoop van Surface-tablets.