Vorig jaar laagste aardgasbaten in ruim veertig jaar

De overheid heeft vorig jaar 2,4 miljard euro verdiend aan de winning van aardgas. Dat is het laagste bedrag in ruim veertig jaar, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ondanks de lagere aardgasbaten sloot het kabinet 2016 af met een overschot op de begroting van 2,9 miljard euro.

De opbrengst van de winning van aardgas bedroeg in 2015 nog 5,3 miljard euro. In 2013 ontving de overheid met 15,4 miljard het hoogste bedrag ooit aan aardgasbaten. In de drie jaar daarna daalde de opbrengst met ruim 85 procent.

Plafond winning aardgas na aardbevingen

Belangrijke reden voor de lagere aardgasbaten is dat overheid minder gas is gaan winnen vanwege het risico op aardbevingen. In 2012 vond in de Groningse plaats Huizinge de zwaarste aardbeving plaats van 3,6 op de schaal van Richter waardoor er vele huizen verzakten. Het zorgde er niet meteen voor dat de gaswinning werd afgebouwd. In 2013 werd er met 54 miljard kubieke meter gas de hoogste productie bereikt uit het gasveld in Slochteren.

Om het risico op aardbevingen te verminderen werd de toegestane winning van aardgas sterk verlaagd. In 2016 lag dit winningsplafond op 24 miljard kubieke meter gas. Op advies van Staatstoezicht op de Mijnen heeft minister Kamp (VVD, Economische Zaken) het plafond verlaagd van naar 21,6 miljard kubieke meter. Dit gaat in vanaf oktober dit jaar.

Minder gas uit de Noordzee, lagere prijzen

Verder neemt ook de winning van gas af uit de overige velden in Nederland. De gaswinning uit de velden in de Noordzee is sinds het piekjaar 2000 gehalveerd. De totale winning van aardgas is afgenomen van 85 miljard kubieke meter in 2013 tot ongeveer 48,5 miljard kubieke meter aardgas vorig jaar.

Andere verklaring voor lagere aardgasbaten is dat de gasprijs sterk is gedaald. De producentenprijzen van aardgas zijn in 2016 bijna gehalveerd ten opzichte van 2013. In totaal heeft de Nederlandse Staat ongeveer 280 miljard euro verdiend aan de gaswinning. Er rest nog 940 miljard kubieke meter gas, dat is ruim 20 procent van de oorspronkelijke reserve.