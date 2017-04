‘Videoscheidsrechter bij WK 2018 in Rusland’

Bij het wereldkampioenschap van 2018 in Rusland zal gebruik worden gemaakt van videoscheidsrechters. Dat heeft de voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA Gianni Infantino bevestigd tegenover de BBC. Voor het eerst zullen scheidsrechters op een WK voetbal worden geholpen door videobeelden.

Volgens Infantino is er “louter positieve feedback” geweest op de testen die er met videobeelden bij voetbalwedstrijden hebben plaatsgevonden. Het gebruik van de videoscheidsrechter werd bij een FIFA-toernooi voor het eerst toegestaan tijdens het wereldkampioenschap voor clubteams afgelopen december in Japan. De videoscheidsrechter, die de arbiter vanuit een aparte ruimte zal assisteren, kan alleen ingrijpen bij doelpunten, rode kaarten, strafschoppen en bij het door de arbiter verwisselen van spelers.

De FIFA praat al sinds 2014 over het invoeren van het hulpmiddel en liet nationale bonden toe ermee te testen.

De Nederlandse eredivisie had vorig jaar een wereldprimeur toen de KNVB besloot videoarbitrage in te zetten in het bekertoernooi. Daarnaast experimenteert de voetbalbond met doellijntechnologie. In de eerste helft van het huidige seizoen werd de technologie getest in de Amsterdam Arena, in de tweede seizoenshelft werd er in De Kuip mee geëxperimenteerd.