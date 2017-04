Twee doden schietpartij Zoetermeer vader en zoon

De twee mannen die dinsdagochtend bij een schietincident in Zoetermeer om het leven kwamen, waren een 49-jarige vader en zijn 23-jarige zoon. De politie heeft woensdagmiddag de identiteit van de twee slachtoffers vastgesteld. Ze waren allebei afkomstig uit de Zuid-Hollandse stad.

Het Team Grootschalige Opsporing van de politie doet momenteel onderzoek naar de toedracht van de schietpartij. Inmiddels zijn er 25 tips over de zaak binnengekomen. Tv-programma Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan de zaak.

De politie vond dinsdag een uitgebrande BMW niet ver van de plek waar de schietpartij plaatsvond, het is nog onduidelijk of er een verband is met het incident. De politie denk dat de daders in dezelfde wijk een vluchtauto hadden klaargezet: een Volkswagen met een Belgisch kenteken. In plaats van daarmee weg te rijden, beroofden ze tijdens hun vlucht iemand van zijn Opel Corsa, schrijft ANP. Die auto is later teruggevonden in Rotterdam.