Twaalf arrestaties na miljoenenroof Paraguay

In Brazilië zijn woensdag twaalf verdachten aangehouden voor de extreem gewelddadige overval op geldtransporteur Prosegur in Paraguay, meldt AP. Die overval vond dinsdag plaats in de grensstad Ciudad del Este, waarbij omgerekend bijna 7,5 miljoen euro werd geroofd. Volgens de Paraguayaanse politie waren er in totaal vijftig overvallers die horen bij een Braziliaanse bende.

Na de overval werden de bendeleden door de politie tot in Brazilië achtervolgd. Tijdens die achtervolging zouden drie overvallers door Braziliaanse veiligheidsdiensten zijn doodgeschoten op een plek 70 kilometer ten noorden van Ciudad del Este. Van de geroofde 7,5 miljoen euro zou meer dan een miljoen weer teruggewonnen zijn.

Zware vuurwapens

Om de autoriteiten af te leiden zouden bendeleden een politiestation hebben aangevallen, waarbij een agent omkwam. Daarna werden zestien auto’s in de brand gestoken en gingen granaten af op drie locaties in de buurt van het hoofdkwartier van geldtransporteur Prosegur. Vervolgens drongen de overvallers met zware vuurwapens het kantoor binnen en openden met explosieven de kluis. Scherpschutters schoten op achtervolgende agenten.

De Paraguayaanse politie denkt dat de overvallers bij de Primeiro Comando da Capital-bende uit het Braziliaanse Sao Paolo horen, of het Comando Velmelho, uit Rio de Janeiro. Het grensgebied tussen Paraguay, Brazilië en Argentinië is poreus, waardoor het een veelgebruikte route is voor het smokkelen van drugs, wapens en elektronica.

Grenscontrole

Op Twitter plaatste de Paraguayaanse overheid foto’s van in beslag genomen wapens, een gepantserde auto die de bende zou hebben gebruikt en gedode bendeleden.

De Paraguayaanse minister van Binnenlandse Zaken toonde zich enkele uren na de overval tevreden over de samenwerking met de Braziliaanse autoriteiten:

“Het werd opgemerkt dat de criminelen de Braziliaanse grens overstaken en daar werd over gecommuniceerd. De reactie was onmiddellijk, effectief en efficiënt, met inzet over land in de lucht en op het water.”

Na de aanval liet Argentinië weten grenscontrole op te voeren om te voorkomen dat ook bendeleden dat land in zouden kunnen komen.