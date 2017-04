Turkije arresteert nog eens ruim duizend agenten

Turkse autoriteiten hebben woensdag een nieuwe arrestatieronde uitgevoerd in verband met de mislukte staatsgreep afgelopen jaar. Meer dan duizend politieagenten werden in de ochtend van hun bed gelicht omdat ze gelieerd zouden zijn aan de Gülen-beweging. Tegen nog eens ruim 3.200 vermoede Gülenisten is een arrestatiebevel uitgevaardigd, meldt persbureau Reuters. De geestelijke Fethullah Gülen wordt door Erdogan gezien als verantwoordelijke achter de couppoging.

De gearresteerden zouden volgens Turkse autoriteiten volgelingen binnen de politiedienst aansturen. Minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu stelt dat het gaat om personen die bewust “de politiedienst hebben geïnfiltreerd” om “van binnenuit een alternatieve structuur op te zetten” en daarbij “het staatsgezag hebben genegeerd”. Soylu spreekt van een “belangrijke stap” in het “neerhalen van de Gülen-beweging”.

De invallen - in alle delen van het land - zijn momenteel nog bezig en volgens Turkse autoriteiten kan het aanhoudingscijfer nog oplopen.

Al meer dan 100.000 mensen opgepakt

President Erdogan wees kort na het neerslaan van de staatsgreep naar de in de Verenigde Staten woonachtige Gülen. Die ontkent zijn betrokkenheid en weigert te worden uitgeleverd aan Turkije. Ondertussen voert Erdogan wel zuiveringen uit binnen verschillende beroepsgroepen.

In totaal zijn volgens Reuters sinds half juli vorig jaar meer dan 100.000 mensen gearresteerd en tegen 47.000 van hen ook officieel een aanklacht ingediend. Daaronder zijn 10.700 politieagenten en 7.400 leden van het leger. Volgens de website TurkeyPurge, opgezet door Gülenisten maar gebaseerd op officiële overheidsdocumenten, werd het ministerie van Onderwijs het hardst getroffen: ruim 44.000 ambtenaren werden aangehouden, evenals 21.000 werknemers en leidinggevenden bij de inlichtingendiensten. Daarnaast zijn ook ruim 7.000 academici vastgezet.

Inmiddels zijn ook enkele tienduizenden van deze gearresteerden weer vrijgelaten. De meeste van hen verloren hun baan als gevolg van de verdenkingen.