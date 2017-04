Trump wil fikse belastingverlaging voor bedrijven

Donald Trump wil een fikse belastingverlaging doorvoeren voor bedrijven. Als het aan de Amerikaanse president en zijn regering ligt, wordt het tarief voor vennootschapsbelasting verlaagd van 35 naar 15 procent. De maatregel is bedoeld om de economische groei in de Verenigde Staten (VS) te stimuleren, maar leidt volgens critici vooral tot een enorme toename van de staatsschuld.

De Amerikaanse minister van Financiën Steve Mnuchin en de belangrijkste economische adviseur van het Witte Huis Gary Cohn maakten woensdag in Washington de grote lijnen bekend van Trumps belastingplannen. Cohn bestempelde de voorgestelde hervorming van het fiscale systeem als “een van de belangrijkste in de geschiedenis van de Verenigde Staten”.

Minder belastingschijven

Team Trump wil voor huishoudens het aantal belastingschijven terugbrengen van zeven naar drie. Ook de erfbelasting op landgoed verdwijnt als het aan de president ligt. Aan getrouwde Amerikanen wordt tegemoetgekomen met een verdubbeling van de aftrekposten. Verder wil de regering eenmalig belasting innen op vermogens die Amerikaanse bedrijven op bankrekeningen hebben staan buiten de VS.

De plannen moeten nog langs het Congres, waar ze op verzet van zowel Democraten als sommige Republikeinen kunnen rekenen. Volgens Republikeinse begrotingshaviken nemen door de voorgestelde maatregelen de overheidsinkomsten de komende jaren drastisch af. Hierdoor zal de staatsschuld met biljoenen dollars toenemen, is de vrees.

‘Goed voor het Amerikaanse volk’

Maar volgens economisch adviseur Cohn zijn de plannen juist “goed voor het Amerikaanse volk”, zei hij op de persconferentie. Zo worden volgens de Amerikaanse regering mazen in het huidige belastingsysteem gesloten en het aantal aftrekposten teruggedrongen, wat de economische groei en werkgelegenheid bevordert.

De presentatie van de belastingplannen komt in de week dat Trump zijn honderdste dag als president beleeft: een symbolische mijlpaal in de VS. Na de pijnlijke mislukking van Trumps voorstel voor een nieuw zorgstelsel dat Obamacare moest vervangen, voelden de Amerikaanse president en het Republikeinse Congres druk om deze week met resultaten te komen.

De mijlpaal van honderd dagen ontstond onder het presidentschap van Franklin Delano Roosevelt, die het land leidde van 1933 tot 1945. In zijn eerste honderd dagen kreeg hij vijftien wetsvoorstellen door het Congres die de New Deal - een overheidsprogramma dat de VS uit de Grote Depressie moest trekken - in gang zetten.