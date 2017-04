theatercollectief Moeremans & Sons valt uiteen

Binnen een jaar nadat Moeremans & Sons voor het eerst een meerjarige overheidssubsidie toegekend kreeg, valt het toneelgezelschap uit elkaar. Deze zomer produceert Moeremans & Sons zijn laatste voorstelling. Binnen het theatercollectief zouden de ideeën over ambities en toekomstplannen te veel uiteenlopen. Moeremans & Sons ontstond in 2012 op Artez Toneelschool bij de productie van de muziektheatervoorstelling My First Suicide. Sindsdien werkten de regisseur, acteurs en productiemensen ook echt als collectief waarin ze democratisch de beslissingen namen.

Regisseur Sarah Moeremans, die al eerder samenwerkte met het Noord Nederlands Toneel, verbond zich sinds begin dit jaar aan Toneelgroep Oostpool in Arnhem. Deze week is ze daar de repetities begonnen van Crashtest Ibsen: Pijler van de Samenleving, een coproductie van Toneelgroep Oostpool met Moeremans & Sons. De voorstelling zal in juni spelen op het Oerol Festival.

Het subsidiegeld (248.000 euro) komt nu vrij voor theaterinstellingen die in eerste instantie ondanks een positief advies voor subsidie waren afgevallen. Het gaat om George & Eran en PS Theater Leiden, laat het Fonds Podiumkunsten weten. Zij hadden doordat de Tweede Kamer in december extra geld ter beschikking stelde al voor 2017 subsidie gekregen, maar krijgen dat nu voor de gehele subsidieperiode tot en met 2020. (NRC)