‘Ten Cate bedankt voor baan als bondscoach’

Henk ten Cate wordt toch niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De coach van Al-Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten zou de baan maandag toegezegd hebben gekregen, maar bedankte een dag later omdat hij zich onvoldoende gesteund voldoende binnen de KNVB, zo meldt De Telegraaf. De weg lijkt nu vrij voor een derde termijn van Dick Advocaat.

Technisch directeur Hans van Breukelen reisde afgelopen weekend af naar Abu Dhabi om daar met Ten Cate te praten over de rol van bondscoach. De voormalig keeper van het Nederlands elftal, zo tekent de Telegraaf op basis van hardnekkige geruchten op, teruggefloten zijn door Jean-Paul Decossaux, tijdelijk de hoogste baas bij de KNVB. Ook belangrijke spelers als Wesley Sneijder en Arjen Robben zouden achter de benoeming van Ten Cate hebben gestaan.

In een verklaring laat Ten Cate aan de krant weten:

“De baan van bondscoach van het Nederlands elftal is mij maandagavond toegezegd. Maar uiteindelijk heb ik besloten dat niet te doen. Als je zo’n verantwoordelijke baan aanneemt, voor mij de meest eervolle in het Nederlandse voetbal, is het essentieel dat de hele organisatie daar achter staat, anders wordt het geen succes.”