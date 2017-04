Sterkste groei in Twitter-gebruikers in 2 jaar tijd

Twitter heeft in het eerste kwartaal van 2017 de sterkste groei genoteerd in het aantal actieve gebruikers in twee jaar tijd. In de eerste drie maanden van 2017 groeide het aantal gebruikers dat minstens één keer per maand inlogde naar 328 miljoen (plus 9 miljoen gebruikers), zo blijkt uit de woensdag gepresenteerde kwartaalcijfers. Dat is fors meer dan de 321.3 miljoen gebruikers waarop analisten volgens persbureau Reuters hadden gerekend.

Sinds het eerste kwartaal van 2015 groeide het aantal actieve gebruikers niet meer zo hard op kwartaalbasis als in de eerste drie maanden van 2017. Toen was er sprake van een plus van 14 procent ten opzichte van de drie maanden daarvoor, nu 9 procent. Voor Twitter is een groei in het aantal gebruikers belangrijk: het toont aan adverteerders dat het platform nog aantrekkelijk is voor een toenemende groep mensen.

Twitter kon niet direct profijt trekken uit de toegenomen belangstelling. De omzet daalde op jaarbasis met 8 procent tot 548,3 miljoen dollar (503,2 miljoen euro). Het grootste deel van de omzet komt uit de advertentie-inkomsten. Ook die laten een scherpe daling zien, met 11 procent, tot 474 miljoen dollar. Het social-mediabedrijf boekte een nettoverlies van 61,6 miljoen dollar. Een jaar eerder was dat nog 79,7 miljoen dollar.

Twitter aantrekkelijker maken

Twitter probeert de laatste tijd met verschillende initiatieven het platform aantrekkelijker te maken. Zo worden gebruikersnamen niet meer automatisch meegeteld in de 140- tekenslimiet als ze in een reactietweet worden genoemd. Het bedrijf hoopt hiermee een vaste stroom aan berichten in stand te houden. Ook kunnen gebruikers in de app livevideostreams beginnen.

Het sociaal medium stond eind vorig jaar enige tijd in de etalage, maar er bleek weinig interesse te zijn in de markt. Er kwamen dan ook geen concrete biedingen binnen. De positie van topman Jack Dorsey staat al enige tijd onder druk.