Solange en Ronnie Flex op Lowlands

De Amerikaanse R&B en soulzangeres Solange Knowles, de succesvolle zus van Beyoncé, is als topartiest toegevoegd aan het programma van Lowlands. Dat heeft organisator Mojo bekendgemaakt.

Andere nieuwe namen zijn The Shins, de singer/songwriters Halsey uit de VS en Feist uit Canada en ‘electrohousetopper’ The Bloody Beetroots Live. Uit eigen land is rapper Ronnie Flex een opvallende naam, hij zal samen met het kunstenaarscollectief Deuxperience Band optreden. Ook Chef’Special behoort tot de 28 toevoegingen aan het programma, waarin zoals altijd behalve aan muziek ook aandacht zal zijn voor theater, comedy, literatuur, beeldende kunst en wetenschap.

De 25e jubileumeditie van A Campingflight to Lowlands Paradise is van 18 tot en met 20 augustus in Biddinghuizen. Eerder was al bekendgemaakt dat onder andere Mumford&Sons, The xx, The Editors, alt-J, Iggy Pop, Bastille, Cypress Hill en London Grammar op Lowlands zullen spelen