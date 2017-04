Silence of the Lambs-regisseur Jonathan Demme overleden

De Amerikaanse regisseur Jonathan Demme, die in 1992 een Oscar kreeg voor de thriller The Silence of the Lambs, is woensdag op 73-jarige leeftijd overleden. Demme stierf aan de gevolgen van slokdarmkanker, maakte zijn uitgever aan vakblad Variety bekend.

Demme verwierf vooral bekendheid met The Silence of the Lambs, met hoofdrollen voor Jodie Foster als FBI-agente en Anthony Hopkins als seriemoordenaar. Naast de Oscar voor beste regisseur voor Demme kreeg de film ook een Academy Award voor beste film, acteur (Hopkins), actrice (Foster) en scenario.

Demme regisseerde ook Stop Making Sense, een registratie van drie concerten die de New Yorkse band Talking Heads in 1983 in Los Angeles gaf. Stop Making Sense wordt beschouwd als een van de beste concertfilms aller tijden.