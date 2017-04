Platenwereld optimistisch na forse stijging verkopen

Door een enorme groei in opbrengsten uit streaming (met 60,4 procent) zijn de internationale muziekverkopen vorig jaar met 5,9 procent gestegen naar 15,7 miljard dollar. Dat is de hoogste groei sinds 1997 en na jaren van dalingen kan de muziekindustrie daardoor eindelijk opgewekt constateren dat zij zich nu heeft aangepast aan het digitale tijdperk.

Wereldwijd komt de helft van de muziekopbrengsten nu van digitale verkopen, blijkt uit het jaarverslag dat de internationale branche-organisatie International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) dinsdag publiceerde. Streaming verdringt daarbij de downloads, waarvan de opbrengsten met 20,5 procent fors afnamen. Nadat in vijftien jaar de muziekmarkt met 40 procent is afgenomen, zijn er nu achter elkaar twee jaren van groei geboekt.

Concurrentie bij streaming

Opvallend is het verschil tussen best verkochte albums en de artiesten naar wie via streaming het meest geluisterd wordt. De albums van Beyoncé (2,5 miljoen van Lemonade) en Adele (2,4 miljoen van 25) zijn het bestverkocht, maar Drake (van wie 2,3 miljoen albums van Views werden verkocht) was in 2016 de meest gestreamde artiest. Hij werd gevolgd door David Bowie en Coldplay, allebei nog voor Adele. Beyoncé komt in die streamingtoptien pas op plek 7.

De muziekindustrie stelt dat met veel streamingdiensten inmiddels goede gesprekken worden gevoerd over betaling, maar keert zich tegen YouTube. Dat verspreidt volgens IFPI-directeur Frances Moore „muziek op een oneerlijke manier”. De muziekindustrie schat dat YouTube slechts 1 dollar per gebruiker betaalt, terwijl bijvoorbeeld Spotify 20 dollar per abonnee afdraagt. De platenmaatschappijen dringen aan op wettelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat er voldoende wordt betaald voor de uitvoerende artiesten en de platenmaatschappijen die in hen investeren.

Er zijn wereldwijd inmiddels 97 miljoen mensen met een betaald streamingabonnement bij diensten als Spotify, Apple Music en Tencent (in China) en door deling van die abonnementen schat de IFPI dat 112 miljoen mensen daar gebruik van maken. Juist door de toenemende concurrentie tussen de diensten is de groei in 2016 hard gegaan. „We hebben nog meer concurrentie en innovatie nodig”, stelt directeur digitale strategie Michael Nash van Universal in het rapport. „Het gaat om de concurrentie om de volgende 100 miljoen gebruikers te krijgen, niet om zoveel mogelijk te verdienen aan de bestaande 100 miljoen.”

De markt voor cd’s en vinyl nam af met 7,6 procent. Opvallend is dat deze in een aantal landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Japan, nog wel steeds veel groter is dan de digitale verkoop, terwijl in 25 landen waaronder de VS, Groot-Brittannië en Nederland de digitale verkoop al goed is voor meer dan de helft van de markt.

Nederland

De omzet van de Nederlandse muziekindustrie steeg in 2016 naar 154,8 miljoen euro. De omzet uit streaming steeg vorig jaar met 38,2 procent naar 84,7 miljoen euro, meldde de Nederlandse branche-organisatie NVPI dinsdag. De digitale markt is daardoor met 84,7 miljoen nu goed voor ruim 60 procent van de totale omzet. Opvallend is wel dat de verkoop van vinyl met 49,4 procent steeg.

Directeur Jaap Bruijnen van de NVPI verwacht dat de omzetstijging na jaren van daling ook in Nederland zal doorzetten. „Vooral muziekmaatschappijen met een diepe catalogus hebben veel baat bij een groeiende digitale markt”, zegt hij.

In Nederland deden behalve de internationale successen als Adele en Justin Bieber ook artiesten als Broederliefde, Lil Kleine, Kensington en Kinderen voor Kinderen het goed.