Defensie wil Reaper-drones sneller aanschaffen

De krijgsmacht wil de aanschaf van grote, onbemande drones van het type ‘Reaper’ sneller doorzetten dan verwacht. Dit meldt De Telegraaf woensdag. In 2013 wilde Nederland vier toestellen kopen, maar dat werd met zeven jaar uitgesteld vanwege de slechte financiële situatie bij Defensie. Nu zouden de toestellen volgend jaar al aangekocht kunnen worden.

Nederland wil de drones, die vanuit het thuisland bestuurd kunnen worden, voorlopig niet bewapenen. In de Verenigde Staten is er veel kritiek op bewapende drones, die veel onschuldige burgerslachtoffers maken. Nederland zal het toestel inzetten voor ‘surveillance’. De Reaper kan boven oorlogsgebied worden ingezet, om de situatie op de grond te monitoren. Wat is de positie van de vijand? Lopen burgers gevaar? De toestellen kunnen worden uitgerust met foto- en filmapparatuur. De drones zijn elf meter lang, en de uitersten van de vleugels liggen twintig meter uit elkaar.

Dinsdag nam vliegtuigbouwer Fokker in Helmond al een nieuwe productielijn in gebruik: voortaan worden daar de landingsgestellen gebouwd voor Reaper-drones. Onder meer Spanje, Groot-Brittannië, Italië en Frankrijk gebruiken de Reaper al. De verwachting is dat het standaarduitrusting wordt voor krijgsmachten wereldwijd.