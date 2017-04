Obsession wankelt, maar blijft overeind

Wijdbeens en breedgeschouderd staat hij daar: Jude Law, zijn lichaam krachtig en compact. Je begrijpt meteen waarom regisseur Ivo van Hove hem castte in de rol van de fataal verliefde landloper Gino in het passionele noodlotsdrama Obsession. Er gaat een haast dierlijke energie van hem uit: zijn opkomst ontspannen, lanterfanterig, een zorgeloze zwerfhond. Gaandeweg volgt de tragische transformatie tot gekooide tijger: de schouders gespannen, het geweten rusteloos. Met Halina Reijn heeft Law fysiek zinderende liefdesscènes. Elke blik, elke aanraking staat onder hoogspanning.

Maar Law is hier niet alleen een natuurkracht. Onder de bravoure en agressie van Gino schuilt een kwetsbare, kapotte man. Knap kan Law zijn wanhoop en verdriet door het ruwe bolster naar buiten laten breken, in ontredderde, ontroerende huilbuien. Die momenten raken diep.

Obsession is een toneelbewerking van Ossessione (1943), de eerste lange speelfilm van Luchino Visconti, die hij weer baseerde op de misdaadroman The postman always rings twice van James M. Cain. Van Hove voelt zich artistiek thuis bij het werk van Visconti, driemaal eerder regisseerde hij toneelversies van diens (latere) films: Rocco en zijn broers, Ludwig II, en vorig jaar zomer Les Damnés, op het festival d’Avignon.

Bij Ludwig II en Les Damnés pakte de combinatie Van Hove-Visconti wonderwel uit. Nu koos hij Ossessione voor een uitzonderlijk project: een co-productie van het Londense Barbican Centre en zijn Toneelgroep Amsterdam, met een deels Britse, deels Nederlandse cast: naast Heijn spelen van TA ook Gijs Scholten van Aschat en Robert de Hoog mee. De productie is in het Engels, en de Amsterdammers kregen intensieve taaltraining, zozeer dat ze op toneel vloeiend en vrijwel accentloos Engels spreken. Die schaal en ambitie, een wereldpremière in the Barbican, de Europese tournee die nog volgt (Wenen, Luxemburg, Amsterdam), plus een ster van het formaat Law – het is wéér een volgend stadium in Van Hove’s internationale zegetocht.

Het nadeel van Ossessione als basis is echter dat het verhaal nogal dun is. Hanna (Reijn) is ongelukkig getrouwd met Joseph (Scholten van Aschat). Als Gino op een dag opduikt, laait tussen hen onmiddellijk een onstuitbare hartstocht op. Een gezamenlijke vlucht strandt op haar twijfel en angst. Dan volgt een rigoureuzer plan: moord. Die slaagt, en even is er bevrijding en hoop als ze zich van Joseph hebben ontdaan. Maar de last van de schuld weegt zwaar. Hun liefde is voortaan gedoemd. Hij vertrekt, zij verraadt hem, ze verzoenen zich. Op de vlucht voor de politie sterft zij in een verkeersongeluk. Gino wordt gearresteerd voor de moord op Joseph. Hij verliest niet alleen zijn liefde maar ook zijn geliefde vrijheid.

Het is niet gemakkelijk te achterhalen wat Van Hove nu precies met deze materie wil overbrengen. Over armoede gaat het in elk geval niet. Anders dan Ossessione, nadrukkelijk gesitueerd in een arme Italiaanse subcultuur, is de enscenering van Obsession universeel en onthecht. Het toneelbeeld is vintage Jan Versweyveld: wijds, strak en sober. Vormgeving en belichting zijn fraai, met stoffig strijklicht door lage ramen, dat in de verte het gevoel opwekt van een hete, landerige namiddag in een verlaten oord. De acteurs zijn mooi, alles is perfect gestileerd; nog nooit was de zelfkant zo esthetisch.

Aan interessants valt er uit de inhoud hoogstens dit dilemma te destilleren: kies je ervoor ongelukkig maar veilig te leven, of compromisloos, straatarm en vrij? Maar dat dilemma wordt nauwelijks uitgewerkt. Blijft over: een studie naar de allesverzengende passie van Hanna en Gino. Nu valt er over de vernietigende kracht van de liefde genoeg interessants te zeggen, ware het niet dat de meeste teksten hier bouquetreeks-achtige dooddoeners zijn. Je houdt je hart vast, elke keer dat Reijn iets zegt in de trant van: verlaat me niet! Ik kan niet leven zonder jou! En dat is vaak.

Het wonder van Obsession is dat het geheel weliswaar soms wankelt, maar toch overeind blijft. De voorstelling blijft intrigeren en imponeren, ook al ligt sentiment en melodrama constant op de loer. Dat is te danken aan de ijzersterke acteurs, en de ronduit schitterende, filmisch fraaie enscenering.

Andermaal bewijst het duo Van Hove en Jan Versweyveld (scenografie) elk vormdetail meesterlijk te beheersen. Met hun feilloze gevoel voor esthetiek en sfeer, goed gekozen muziekfragmenten (veel opera, dit keer) en perfect gedoseerd spektakel, creëren ze een visueel en auditief verbluffend geheel. De knappe regie weet op toneel bovendien waarachtige tederheid en geloofwaardige hartstocht te realiseren. Er is een zeer sensitieve badderscène, waarin de twee elkaar vergeefs schoonwassen van schuld. Bij een heftige vrijpartij zoomt de video in, en tonen flathoge filmschermen een vergrote pupil, huid op huid, een vochtige lip, een stukje oor. Zo brengen Van Hove, Versweyveld, en de voortreffelijke cast grootse passie duizelingwekkend dichtbij.