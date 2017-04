Na een jaar hengelen wist TED de paus binnen te halen

Het doet je afvragen wie tijdens een brainstormsessie durfde te opperen: “laten we de paus uitnodigen”. Lezingenplatform TED-talks is het gelukt, dinsdagavond gaf paus Franciscus voor het eerst een toespraak voor een internationale conferentie. Daar gingen een jaar van geheimzinnigheid en meerdere tripjes aan vooraf. International curator van TED Bruno Giusanni heeft er veel werk aan gehad:

“Toen ik voor het eerst naar het Vaticaan kwam had niemand daar ooit van TED gehoord. Er moest dus veel uitgelegd worden.”

Uiteindelijk was de paus bereid om een toespraak van 18 minuten te geven vanuit het sobere gasthuis in het Vaticaan, waar hij woont. In een kleine kamer, omringd door boeken, spreekt hij de TED-kijker in het Italiaans toe. Een team van veertig vertalers ging vervolgens in hoog tempo aan de slag om de toespraak in verschillende talen te ondertitelen. Volgens Giusanni stond het team van paus Franciscus open voor suggesties van het lezingenplatform, maar “natuurlijk bepaalde de paus helemaal zelf wat hij ging zeggen”.

Resultaat is een verhaal gebracht met veel handgebaren, geanimeerde gezichtsuitdrukkingen en een stroom aan pauswaardige quote’s, zoals:

“Hoop is niet een soort naïef optimisme, het negeren van menselijke tragedie. Het is een hart dat zich niet in het donker opsluit of in het verleden blijft hangen. Dat niet alleen met het heden meegaat, maar naar de toekomst kan kijken. Het is een deur naar de toekomst.”

Curator Giusanni vindt de lezing van de paus juist in deze tijd relevant: “Er zit een zekere urgentie in zijn doen en laten.” Paus Franciscus waarschuwt in zijn toespraak dan ook voor klimaatverandering en groeiende ongelijkheid door “onze obsessie met geld en objecten”. Hij roept op tot gelijkheid, solidariteit en “een revolutie van tederheid”: de ander echt proberen te zien en te horen.

De paus gaat met de tijd mee: zo heeft hij al een Twitter- en Instagramaccount. Ook via TED bereikt hij de jongere generaties en daarmee is een gelijkenis tussen de boodschap van de paus en het nieuwste album van rapper Kendrick Lamar “Humble” al snel getrokken: