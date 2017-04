Maria Sjarapova wint eerste wedstrijd na rentree

De Russische tennisster Maria Sjarapova heeft woensdagavond na een schorsing van vijftien maanden haar eerste wedstrijd gewonnen. Ze versloeg de Italiaanse Roberta Vinci in de eerste ronde van het toernooi van Stuttgart (7-5, 6-2).

Sjarapova, die vijf grandslamtoernooien op haar naam heeft staan, werd begin vorig jaar tijdens de Australian Open betrapt op meldonium, een hartmedicijn. Het staat sinds januari 2016 op de dopinglijst wegens zijn prestatiebevorderende werking, maar de Russin was zich daar naar eigen zeggen niet bewust van. Ze bekende direct schuld en zei het middel al tien jaar te gebruiken. Ze kreeg een schorsing van twee jaar, dat het sporttribunaal CAS na beroep omzette in vijftien maanden.

“Ik sta hier met het beste gevoel van de wereld”, zei Sjarapova volgens ANP na afloop van de wedstrijd.

“De tennisbaan is mijn podium. Daar hoor ik thuis. Ik heb lang gewacht op dit moment. Maar voor mij is het gelukkig weer begonnen. Ik mag weer op reis en wil iedere wedstrijd winnen.”

In de tweede ronde van het toernooi in Stuttgart staat ze tegenover landgenote Ekaterina Makarova. De terugkomst van Sjarapova was omstreden. De Russin kreeg een wildcard voor het toernooi in Stuttgart, dat gesponsord wordt door haar eigen sponsor Porsche. Sommige mensen uit de tenniswereld bekritiseerden de ‘voorkeursbehandeling’van Sjarapova.