Man vier jaar de cel in wegens ronselen voor kalifaat

Een 28-jarige man moet vier jaar de cel in voor het ronselen van jihadstrijders. Dat heeft de rechtbank in Roermond woensdag bepaald. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De man van Marokkaanse afkomst zou zeker twee mensen hebben opgeroepen zich aan te sluiten bij de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Bovendien stonden op zijn mobiel foto’s en video’s waarin werd aangespoord tot terroristische misdrijven. Ook acht de rechtbank bewezen dat de man deelnam aan IS. Een beroep op de vrijheid van meningsuiting werd verworpen.

De man werd in april 2016 opgepakt in een asielzoekerscentrum in Echt, in Limburg vlak bij de Duitse grens. Hij verbleef toen pas enkele weken in het azc. Hij was daarvoor in Duitsland en Spanje geweest. In Duitsland was zijn asielaanvraag afgewezen en zou, zo valt te lezen in de uitspraak van de rechtbank, een vergelijkbaar politieonderzoek naar hem zijn ingesteld.

Ronselen strafbaar

Iemand werven voor de gewapende strijd is verboden volgens artikel 205 van het Wetboek van Strafrecht. In 2004 werd het artikel uitgebreid om expliciet het werven voor islamitische terreurgroepen strafbaar te maken. Het hoeft niet te lukken om iemand te rekruteren, het proberen is al verboden.

De straf van de rechtbank in Roermond is hoger dan bijvoorbeeld de celstraf van één jaar die een rechter in februari oplegde aan een ronselende Tilburger. Met de straf wil de rechtbank de de ernst van de misdrijven onderstrepen. Het betreft namelijk een bedreiging van de nationale veiligheid, wat tot veel angstgevoelens in de maatschappij leidt. Ook is de hoogte van de straf gebaseerd op het feit dat de verdachte nog steeds “zeer overtuigd” is van het gedachtegoed en de gewapende strijd van IS. De man wordt als volledig toerekeningsvatbaar beschouwd.