Wie kregen er een lintje? Zoek het op in deze zoekmachine

Bij de jaarlijkse lintjesregen voorafgaand aan Koningsdag hebben woensdag 2.819 mensen een koninklijke onderscheiding gekregen. Dat zijn er 64 meer dan vorig jaar. Bijna tweederde van de onderscheidingen ging naar een man. De verhouding man/vrouw is al jaren hetzelfde.

Tot de bekende personen die dit jaar een onderscheiding hebben gekregen behoren tatoeëerder Henk Schiffmacher (officier in de Orde van Oranje-Nassau), ontwerper Jaap Drupsteen (ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw), presentatrice Astrid Joosten (ridder in de Orde van Oranje-Nassau) en oud-voetbalscheidsrechter Wim Egbertzen (ridder in de Orde van Oranje-Nassau). De jongste gedecoreerde is fietscrosser Raymond van der Biezen (30, lid in de Orde van Oranje-Nassau).

