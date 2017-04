KPN ziet omzet dalen door tegenvallende zakelijke markt

KPN weet de prestaties op de zakelijke markt maar niet te verbeteren. Ook in de eerste drie maanden van 2017 liepen inkomsten uit dit segment terug. De omzet in het eerste kwartaal lag daarom lager dan in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit woensdag gepresenteerde cijfers. De nettowinst nam wel fors toe.

De omzet over de periode januari tot en met maart was 1,65 miljard euro - 2,4 procent minder dan in hetzelfde kwartaal in 2016. Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat (ebitda) nam met 3 procent toe tot 584 miljoen euro, terwijl de nettowinst met bijna de helft steeg naar 92 miljoen euro.

De zakelijke markt vormt daarbij nog altijd het zorgenkind van het bedrijf. KPN heeft last van toenemende concurrentie: het nieuwe fusiebedrijf VodafoneZiggo richt zich ook op grote en middelgrote bedrijven met een combinatieverkoop van snelle kabel en mobiele telefonie. Prijzen voor deze diensten staan hierdoor onder druk. Op deze markt zag KPN de inkomsten dan ook teruglopen met 7 procent. Hoewel klanten wel overstappen naar ICT- en clouddiensten, is dat onvoldoende om de krimp te stoppen.

De daling in inkomsten werd nog enigszins gecompenseerd door een plus bij de consumententak. De opbrengsten uit de verkoop van internet, tv en van mobiele en vaste telefonie stegen met 2 procent.

Afschaffen roamingskosten

KPN was enkele maanden terug de eerste telecomprovider die bekendmaakte de roamingkosten, kosten voor het gebruik van mobiel internet in het buitenland, af te schaffen. Het bedrijf meldde dat dat zo’n 40 tot 50 miljoen euro gaat kosten. KPN heeft wel de intentie uitgesproken om over 2017 een regulier dividend van EUR 0,11 per aandeel uit te keren.