Kijken: 72-jarige powerlifter gaat op voor vijfde wereldtitel

Met zijn grote witte baard en gedrongen postuur is de 72-jarige Fin Esko Ketola een bijzondere verschijning. Gesteund door zijn kleinkinderen probeert deze ‘ijzeren opa’ zijn vijfde wereldtitel te behalen in powerlifting. Daarvoor moet de 67,5 kilo lichte Ketola 220 kilo aan gewichten kunnen optillen. In deze sport moet de atleet drie verschillende oefeningen uitvoeren: deadlift, bankdrukken en squats.

In een fraaie documentaire, nu vertoond op Al Jazeera , wordt zijn voorbereiding en het kampioenschap in Argentinië in beeld gebracht. Zittend voor zijn huis, waar Ketola zijn talloze halters heeft gestald, vertelt hij dat zijn dokter hem heeft aangeraden om nu eens rustiger aan te doen.

“Ik zei: als ik stop met trainen dan word ik een oude, zwakke opa. Dat is voor niemand goed”.

‘Alleen de zwakken geven op’

Zoals wel vaker met powerlifters is Ketola ook niet van onbesproken gedrag. Hij werd in 1992 betrapt op het gebruik van anabole steroïden en voor drie jaar geschorst. Eenmaal weer actief testte Ketola in 1995 positief op het gebruik van nandrolon. Daardoor werd hij voor het leven geschorst. In 1999 wordt de schorsing opgeheven, behalve het recht om in competitieverband uit te komen.

Maar de Fin geef niet op. Hij blijft powerliften en komt uit in de competitie van de Global Powerlifting Committee (GPC), dat niet onder toezicht staat van de Finse anti-doping autoriteiten. Veelzeggend is de tekst op het t-shirt die hij draagt tijdens het wereldkampioenschap in Argentinië: ‘alleen de zwakken geven op’.

Of Ketola het daadwerkelijk lukt om zijn vijfde wereldtitel te halen valt te zien in onderstaande documentaire.