Ineens wordt Macron uitgefloten

Zondagavond, na zijn zege in de eerste ronde, leek Emmanuel Macron het presidentschap al te vieren. Te vroeg, volgens velen. Woensdag leverde voor zijn campagne opnieuw een rampzalig beeld op: terwijl hij in een veilig kantoor in het centrum van Amiens sprak met vakbondsvertegenwoordigers van een met sluiting bedreigde fabriek, bleek zijn rivaal Marine Le Pen bij de fabriek zelf te zijn. Daar ging zij in gesprek met de werknemers. Toen Macron even later alsnog ter plaatse arriveerde, werd hij tussen rookpluimen van brandende autobanden verwelkomd met een fluitconcert. Uit tientallen kelen klonk: „Marine Présidente”.

Debat op hoge toon

De sociaal-liberaal Macron blijft in peilingen favoriet om op 7 mei de Franse presidentsverkiezingen van Le Pen te winnen, maar zijn campagne voor de tweede ronde wil maar niet op gang komen. Al sinds zondagavond wordt in de Franse politiek op hoge toon gedebatteerd over de uitbundige en volgens velen voorbarige wijze waarop hij zijn winst in de eerste kiesronde heeft gevierd.

Net na het bekendmaken van de uitslag werd Macron zondag op het dak van zijn campagnekantoor gefilmd terwijl hij de Marseillaise zong. V-tekens makend uit het open raampje van zijn auto, verplaatste hij zich vervolgens naar een zaal waar hij in een overwinningstoespraak weinig moeite deed verliezers uit de eerste ronde de hand te reiken om het populistische Front National te verslaan. Daarna vertrok hij met intimi en televisiesterren naar een voor de gelegenheid afgehuurde brasserie waar tot diep in de nacht gedineerd werd.

„Het is gepast om zeer serieus en gemobiliseerd te zijn”, waarschuwde zelfs president François Hollande dinsdag. Zonder zijn voormalige minister bij naam te noemen, riep hij Macron tot de orde: „Een stem moet zich verdienen, zich laten veroveren.” Na zondag had Macron 48 uur verloren door niet „sur le terrain” te zijn. „Eh, Manu, wanneer daal je weer af?” vroeg de hem meestal goedgezinde linkse krant Libération. Na „de ongelooflijke flater” zondag was het tijd weer campagne te voeren.

Dat deed hij dus in zijn geboortestad Amiens, waar de werknemers van Whirlpool strijden voor het behoud van hun fabriek. Het Amerikaanse bedrijf wil de activiteiten verplaatsen naar Polen. De strijd voor de 286 banen heeft deze campagne dezelfde symbolische waarde gekregen als die van het personeel van een hoogoven in 2012 in het oostelijke Florange. Franse verkiezingen win je tussen boze arbeiders. Kandidaat Hollande beloofde destijds de fabriek open te houden.

„Macron is de kandidaat van het grote geld, de vriend van de patrons”, zegt de 42-jarige Murielle tussen de rookpluimen bij de ingang van de bezet gehouden fabriek voor wasdrogers. Na 23 dienstjaren vreest ze werkloos te worden. Trots laat ze een selfie zien waarop ze die ochtend met Le Pen poseerde. „Zij heeft echt belangstelling voor onze problemen”, zegt ze. Zoals vrijwel alle werknemers die Macron hier opwachten, zegt ze FN te stemmen. „Met mij als president sluit de fabriek niet”, had Le Pen bij haar verrassingsbezoek gezegd.

Bonkige vakbondsmannen

Macron gaat de confrontatie aan. Maar al weken herhaalt hij dat hij geen „valse beloftes” wil doen – en dat doet hij ook als hij na het fluitconcert tussen de bonkige vakbondsmannen het woord neemt. „Presidenten komen niet in de plaats van de sociale dialoog”, zegt hij. Maar hij zal de zaak blijven volgen en terugkeren.

Hij opent de aanval op de plannen van Le Pen: „Vergis u niet, het stoppen van de globalisering is geen oplossing”, zegt hij tegen de steeds aandachtiger luisterende werknemers. „We moeten ontslag verbieden!”, roept een van hen. „Nee, we kunnen ontslagen niet verbieden”, repliceert Macron in de live op televisie uitgezonden woordenwisseling. „Ik ga u niet voorliegen, sluiting van de grenzen is een leugenachtige belofte. Duizenden andere banen zijn afhankelijk van open grenzen.”

Het zal voor de Whirlpool-arbeiders niet voldoende zijn om op hem te stemmen. Maar Macron weet de situatie in 45 minuten te deëscaleren. Daarmee is hij terug in de campagne.