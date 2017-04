HAK stopt tijdelijk met advertenties op Dumpert na ophef

Groente- en fruitbedrijf HAK trekt zich tijdelijk terug als adverteerder van het videoplatform Dumpert. Dat bevestigt het bedrijf na een twitterbericht van Rosanne Hertzberger, die afgelopen weekend in haar column in NRC kritiek uitte op het programma DumpertReeten.

In DumpertReeten beoordelen mannen en soms ook vrouwen filmpjes van Dumpert. Ze geven daarbij een hoeveelheid ‘reeten’, letterlijk: vrouwenbillen. Bij een slecht filmpje is bijvoorbeeld één vrouw in een string te zien, bij een beter filmpje kunnen vier of vijf halfnaakte vrouwen zich in beeld omdraaien.

De 100ste aflevering van Dumpert Reeten:



Hertzberger, schrijver en microbioloog, uitte flinke kritiek op de vrouwonvriendelijkheid van het programma (“Het kan zo in de tekstboeken over hoe vrouwen te objectiveren.”) en vroeg zich af welke adverteerders dit soort content eigenlijk mogelijk maken:

“Weet u, van mij mag je ver gaan in het maken van seksistische, racistische en haatdragende content. [...] De vraag is welke adverteerders maken deze content mogelijk? Best interessant om dat eens in beeld te brengen. Ik post alvast een screenshotje op Twitter. Doet u mee? #wiebetaaltDumpertReeten”

Heroverwegen

Een woordvoerder van HAK benadrukt dat de column van Rosanne Hertzberger niet de aanleiding is geweest om tijdelijk te stoppen als adverteerder bij Dumpert. Wel kreeg het bedrijf negatieve reacties van klanten en dáárom hebben ze besloten de campagne “nu even stop te zetten”.

De woordvoerder legt verder uit dat de campagne van HAK zo veel mogelijk personen uit de doelgroep moet bereiken. “Daarom is de campagne ook zichtbaar op Dumpert.” Maar HAK stelt ook kwaliteitseisen aan de platformen waarop zijn advertenties te zien zijn, aldus de woordvoerder. Wat betreft Dumpert waren die in eerste instantie prima, maar nu gaat HAK de website “heroverwegen” als advertentieplatform.