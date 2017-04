Frankrijk: Assad schuldig aan gifgasaanval

De Syrische president Bashar al-Assad zit achter de gifgasaanval van begin deze maand waarbij 87 mensen omkwamen. Dat zegt de Franse minister van Buitenlandse zaken Jean-Marc Ayrault op basis van onderzoek van de Franse inlichtingendienst, meldt AP. Het is voor het eerst dat een land zegt aangetoond te hebben dat de president achter een gifgasaanval zit.

Een Britse delegatie van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) had al eerder met monsters bewezen dat giftig saringas was gebruikt. Maar er was nooit hard bewijs dat Assad achter de aanval zat. Rebellen zouden namelijk ook schuldig kunnen zijn. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Ayrault blijkt het Franse onderzoek dat de methode waarmee het gifgas is gemaakt doorslaggevend is:

“De methode is kenmerkend voor het regime en dat stelt ons in staat om het verantwoordelijk te houden voor de aanval.”

Assad ontkent verantwoordelijkheid voor de aanval en beweert dat het Syrische leger alle chemische wapens al heeft ingeleverd. “Alle meldingen van gasaanvallen zijn 100 procent gefabriceerd”, liet hij kort na de aanval weten aan persbureau AFP.

Saringas

De gifgasaanval raakte op 4 april het dorp Khan Sheikhoun in de Syrische provincie Idlib. Filmpjes op sociale media tonen hoe slachtoffers symptomen laten zien van een zenuwgasbesmetting: ademnood, speekselvloed, vernauwde pupillen, misselijkheid en overgeven. Het hoge aantal slachtoffers, 87, past bij saringas en niet bij het chloorgas waar de Syrische bevolking al veel vaker door is geraakt.

De aanval is de zwaarste chemische aanval in de Syrische oorlog sinds een aanval in Ghouta in 2013, vlakbij hoofdstad Damascus. Ook toen ging een onderzoeksteam van de Verenigde Naties uit van het gebruik van saringas, maar kon niet bewijzen dat het Syrisch regime achter de aanval zat.

Reacties

De VS veroordeelde de gifgasaanval al snel en voerde zelfs een vergeldingsaanval uit op de Syrische luchtmachtbasis die gebruikt zou zijn voor de gifgasaanval. 59 Tomahawk raketten vernietigden de luchtmachtbasis, waarbij vijf militairen omkwamen en zeven anderen gewond raakten. Het was de eerste keer dat de VS een aanval uitvoerde op het Syrische regime sinds de start van de oorlog zes jaar geleden. Bondgenoten Syrie, Iran en Rusland reageerden woedend op de Amerikaanse raketten.

Bij de eerdere gifgasaanval in Ghouta krabbelden de Verenigde Staten onder Obama terug van represailles. Obama had voor die aanval altijd gezegd dat het gebruik van chemische wapens een “rode lijn” zou zijn in het conflict.

De VN-veiligheidsraad veroordeelde de aanval en riep de Syrische president op om onderzoekers toegang tot het land te geven en informatie te openbaren. Rusland blokkeerde internationaal onderzoek naar de aanval met een veto-stem.