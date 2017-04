Filmoverzicht: Overrompelende debuut Raw en epische grandeur in The Lost City of Z

●●●●● Raw: Horror We zijn allemaal kannibalen, wist de Franse antropoloog Claude Levi-Strauss. Meestal niet in de meest brute vorm – het doden en opeten van vijanden – maar mensen hebben in de geschiedenis op allerlei andere, minder aanstootgevende wijzen delen van andere mensen verorberd; vanwege de vermeende heilzame medische werking, of als onderdeel van een religieus ritueel. De Franse debutante Julia Ducournau maakt scherpzinnig gebruik van dat antropologische relativeringsvermogen in haar opwindende, overrompelende debuutfilm Raw. Lees de recensie: De kannibaal in ons omarmd Regie: Julia Ducournau. Met: Garance Marillier, Ella Rumpf. In: 13 bioscopen .

●●●●● The Lost City of Z: Biopic The Lost City of Z biedt ouderwetse epische grandeur en een mystieke finale. Held van avonturenfilm is de door de ‘groene hel’ van de Amazone opgeslokte Britse ontdekkingsreiziger Percy Fawcett. Regisseur Gray vermijdt paternalisme: zijn indianen zijn monsters noch doetjes. De loopgraven van de Eerste Wereldoorlog – die Fawcett ook nog overleefde – tonen de waanzin van de westerse beschaving, waarna zijn geldingsdrang oplost in spirituele verdieping. Als elegant gefilmde, oprechte modernisering van het jungle-avontuur weet The Lost City of Z te boeien zonder je echt te raken. Misschien brengt acteur Charlie Hunnam als Fawcett net niet genoeg intensiteit op tafel, mogelijk is de ambitie iets te episch. Lees de recensie: Elegante modernisering van de junglefilm Regie: James Gray. Met: Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller, Tom Holland. In: 21 bioscopen. .

●●●●● Guardians of the Galaxy Vol. 2: Sciencefiction Terwijl het boomwezentje Groot een dansje doet op de klanken van ELO’s Mr. Blue Sky is op de achtergrond onscherp te zien hoe de andere leden van het Guardians of the Galaxy-team druk doende zijn een buitenaards monster te verslaan dat het voortbestaan van het universum bedreigt. Deze openingsscène zet meteen de toon en maakt duidelijk dat voor de nieuwe Marvel-blockbuster, in tegenstelling tot de meeste superheldenfilms, geen regels gelden. Het onverwachte regeert. Ja, er is actie maar humor is belangrijker. Lees de recensie: Een verademing in het tijdperk van monotone stripfilms Regie: James Gunn. Met: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Kurt Russell, Michael Rooker. In: 121 bioscopen .

●●●●● Free Fire: Misdaad Free Fire mag er uitzien als een perfecte hommage aan een misdaadfilm uit de jaren 70, maar er knaagt iets. Plaats van handeling is een pakhuis in Boston waar een bont gezelschap wapenhandelaren een deal wil sluiten. Het wordt al snel duidelijk dat regisseur Wheatley zelf ook een agenda heeft: het zo gruwelijk mogelijk gechoreografeerd neerzetten van de ideale „Mexican standoff” – een zenuwslopende situatie waarin iedereen iedereen onder vuur houdt. Lees de recensie: Explosief staaltje paranoia Regie: Ben Wheatley. Met: Cillian Murphy, Brie Larson, Sam Riley, Sharlto Copley. In: 43 bioscopen .

●●●●● Oscuro Animal: Arthouse Tien jaar werkte voormalig documentairemaker Felipe Guerrero aan zijn speelfilmdebuut, een dialoogloze film die geen woorden, maar alleen beelden kan vinden voor de nasleep van het gewapende conflict dat meer dan een halve eeuw woedde tussen de Colombiaanse regering en guerrillabeweging FARC. Hij baseerde zich op ware gebeurtenissen en getuigenissen en zoomt in op de gevolgen van het geweld van de oorlog voor vrouwen, kinderen, families. Lees de recensie: Woordeloze getuigenis van Colombiaanse gruwel Regie: Felipe Guerrero. Met: Marleyda Soto, Jocelyn Meneses, Luisa Vides Galiano. In: 14 bioscopen .

●●●●● Quality Time: Arthouse Quality Time won begin dit jaar de prijs van de jongerenjury tijdens het Filmfestival in Rotterdam. Niet zo gek: de film gaat over angst voor de toekomst, weer thuis gaan wonen, sociale fobieën en vervreemding. Lees de recensie: Omdat het kan: experimenteren met vorm Regie: Daan Bakker. Met: Thomas Aske Berg, Tomas Alf Larsen, Steve Aernouts, Laura Mentink, Anneke Blok, Michiel Romeijn, Willemijn Kressenhof. In: 13 bioscopen .