Feyenoord bij titel op zondag 7 mei een dag later gehuldigd

Feyenoord zal, als het kampioenschap op zondag 7 mei wordt veiliggesteld, een dag later vanaf 12.00 uur worden gehuldigd op de Coolsingel. Dat heeft de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb woensdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. De huldiging gaat alleen door als die zondag niet “op grote schaal rellen uitbreken”, zo voegde Aboutaleb eraan toe.

Zondag 7 mei staat de wedstrijd Excelsior-Feyenoord op het programma. Als Feyenoord wint, of als nummer twee Ajax punten laat liggen, is die ploeg na bijna twintig jaar weer eens kampioen van Nederland. Omdat de angst bestaat dat dit zal leiden tot een massale toestroom van supporters met mogelijke veiligheidsrisico’s, worden door de gemeente en politie extra maatregelen genomen.

Op de vraag waarom de huldiging niet op zondag kan plaatsvinden antwoordde Aboutaleb:

“Het belangrijkste argument is dat het gebied zondag simpelweg nog niet klaar is voor een huldiging. We weten pas rond 16.00 uur of Feyenoord kampioen is, dan is er geen tijd meer om alles in orde te brengen.”

Mocht Feyenoord zondag 7 mei winnen zal de kampioensschaal overigens niet worden uitgereikt bij Excelsior, maar later op de dag in Feyenoord-stadion De Kuip. Dat verzoek gaat Aboutaleb neerleggen bij voetbalbond KNVB. Het uitduel tegen Excelsior in stadion Woudestein, waar slechts plaats is voor vierduizend toeschouwers, zal op grote schermen te zien zijn in De Kuip.