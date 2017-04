EU wil tien dagen verlof voor jonge vaders

Vaders moeten na de geboorte van hun kind minimaal tien dagen betaald verlof kunnen opnemen. Dat staat in een plan van de Europese Commissie (EC) dat op woensdag is gepresenteerd.

In Nederland krijgen mannen nu twee dagen vaderschapsverlof. Demissionair minister Asscher (PvdA, Sociale Zaken en Werkgeledenheid) had een wetsvoorstel ingediend om dit per 1 januari 2019 uit te breiden naar vijf dagen, maar dit is door de VVD controversieel verklaard waardoor het plan onderdeel wordt van de formatiebesprekingen.

Loonverschil verkleinen tussen vrouwen en mannen

Daarnaast zouden mannen ook minimaal vier maanden vaderschapsverlof mogen opnemen voor kinderen tot twaalf jaar. Dit moet een betaald verlof zijn, aldus de EC. Werkgevers hoeven hen niet hetzelfde loon te geven, maar ook niet minder dan wat ze ontvangen tijdens ziektedagen. Met het voorstel hoopt de EC het loonverschil tussen vrouwen en mannen te verkleinen, zo stelt EU-Commissaris Marianne Thyssen (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

“Het is goed voor werkende partners en verzorgers die hierdoor een betere balans krijgen tussen hun privé en persoonlijke leven. Het is goed voor de arbeidsmarkt dat profiteert van de grote inzetbaarheid van talentvolle werknemers en voor EU-lidstaten die nu jaarlijks 370 miljard euro per jaar verliezen vanwege de genderkloof op het gebied van werkgelegenheid”.

Jonge moeders werken veelal minder dan vaders of hebben helemaal geen baan. Wanneer de zorg voor kinderen beter wordt verdeeld tussen de partners zouden vrouwen ook meer kunnen verdienen, zo verwacht de commissie.

Grote verschillen in Europese Unie

Op dit moment zijn de verschillen in de Europese Unie heel groot. In Frankrijk, Luxemburg en Portugal hebben vaders recht op meer dan twintig weken vaderschapsverlof, zo blijkt uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Zij voldoen al ruimschoots aan het plan van de EC.

Maar in Nederland, Italië, Griekenland, Slowakije en Tsjechië hebben vaders niet meer dan twee dagen vrij na de geboorte van hun kind. Het is zeer de vraag wat zij vinden van dit voorstel. Zowel het Europees Parlement als de EU-lidstaten moeten zich nog uitspreken over dit plan.